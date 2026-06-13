Prime Video世界ランキング：アニメ『日本三國』非英語圏TVシリーズ、2週連続TOP10入り【6/1/26-6/7/26】
Amazonの動画配信サービス「Prime Video」で世界最速配信中のアニメシリーズ『日本三國』が、2026年4月に配信開始した新作アニメシリーズの中で国内視聴者数No.1を記録したことが発表された。さらに世界ランキングでも好成績を収めており、日本発アニメとして国内外で大きな注目を集めている。
【表】非英語映画／非英語TVシリーズ 週間TOP10【6/1/26 - 6/7/26】
Amazon MGMスタジオが共同製作として参画し、毎週日曜午後9時よりPrime Videoにて新エピソードを世界最速配信している本作は、配信から1ヶ月間の国内視聴者数でPrime Video新作アニメシリーズのトップを獲得。また、Prime Videoが毎週発表する世界ランキング「Top 10 Prime Original Films and Series」では、5月25日〜31日の期間にグローバル10位、非英語圏TVシリーズ2位を記録。続く6月1日〜7日のランキングでも非英語圏TVシリーズ2位にランクインし、海外でも高い支持を集めている。
原作は、松木いっかが「マンガワン」「裏サンデー」で連載中の同名漫画。核大戦や天災、悪政によって文明が崩壊した近未来の日本を舞台に、三つの国に分裂した日本の再統一を目指す地方役人・三角青輝（みすみ・あおてる）の活躍を描くSF戦国エンターテインメント。
作品人気は原作にも波及。アニメ配信開始時に100万部だったコミックス累計発行部数は、わずか1ヶ月で200万部を突破した。
Amazonのカスタマーレビューには、「世界観、セリフ、映像のすべてが秀逸。物語として面白く、食傷気味のアニメファンから普段ドキュメンタリーしか見ない社会人にまで万人におすすめしたい”今期で一押しの作品”」、「独特だけどどこまでも美しい作画、重い物語とそれには沿わないユーモア。センスの爆弾のような作品」など絶賛の声が相次ぎ、ストーリーだけでなく作画や演出、音楽などあらゆる面で高い評価を獲得。国内外のアニメファンやクリエイターからも支持を集めている。
主人公・三角青輝役を務める声優の小野賢章から、喜びのコメントも到着。
「アニメ『日本三國』を多くの皆さまにご覧いただき、うれしい結果をいただけたことを光栄に思います。魂震える彼らの生き様が、引き続き皆様の心に残っていってくれたら幸いです。これからも演じていけることを心から願っています」
物語はいよいよクライマックスへ。シーズン1は残り2話となり、“奇才軍師”として後世に名を残す三角青輝の運命が大きく動き出す。壮大なスケールで描かれる戦乱と策略の物語が、どのような結末を迎えるのか注目が集まる。
本作は、Amazonプライム特典対象作品。プライム会員は追加料金なしで視聴できる。
■グローバル映画 週間TOP10
1：トム・クランシー／ＣＩＡ分析官 ジャック・ライアン 灰色の正義
2：クライム101
3：システム
4：ワーキングマン
5：ラブミー・ラブミー
6：No Place to be Single（イタリア）
7：俺の過ち： ロンドン編
8：レッキング・クルー
9：ビーキーパー
10：俺の過ち
■グローバルTVシリーズ 週間TOP10
1：オフキャンパス
2：スパイダー・ノワール
3：ザ・ボーイズ
4：ジェレミー・クラークソン 農家になる
5：シタデル
6：トム・クランシー／CIA分析官 ジャック・ライアン
7：LOL: Last One Laughing Germany
8：ヴォクス・マキナの伝説
9：私たちの青い夏
10：インビンシブル 〜無敵のヒーロー〜
■非英語映画 週間TOP10
1：システム（インド）
2：ノー・カントリー・フォー・シングル〜恋せずにいられない〜（イタリア）
3：俺の過ち（スペイン）
4：私たちの過ち（スペイン）
5：君の過ち（スペイン）
6：セタ 〜6人目のエージェント〜（スペイン）
7：ベンガンサ 愛と絆の報復（メキシコ）
8：テル・ミー・ソフトリー（スペイン）
9：アポカリプスZ 〜終末の始まり〜（スペイン）
10：タンク（ドイツ）
■非英語TVシリーズ 週間TOP10
1：LOL: Last One Laughing Germany（ドイツ）
2：日本三國（日本）
3：マクストン･ホール 〜私たちをつなぐ世界〜（ドイツ）
4：The 50（イタリア）
5：精霊たちの家（チリ）
6：マトカ・キング（インド）
7：ロマンスの絶対値（韓国）
8：LOL: Last One Laughing France（フランス）
9：エグザム（インド）
10：LOL: Last One Laughing Italy（イタリア）
【表】非英語映画／非英語TVシリーズ 週間TOP10【6/1/26 - 6/7/26】
Amazon MGMスタジオが共同製作として参画し、毎週日曜午後9時よりPrime Videoにて新エピソードを世界最速配信している本作は、配信から1ヶ月間の国内視聴者数でPrime Video新作アニメシリーズのトップを獲得。また、Prime Videoが毎週発表する世界ランキング「Top 10 Prime Original Films and Series」では、5月25日〜31日の期間にグローバル10位、非英語圏TVシリーズ2位を記録。続く6月1日〜7日のランキングでも非英語圏TVシリーズ2位にランクインし、海外でも高い支持を集めている。
作品人気は原作にも波及。アニメ配信開始時に100万部だったコミックス累計発行部数は、わずか1ヶ月で200万部を突破した。
Amazonのカスタマーレビューには、「世界観、セリフ、映像のすべてが秀逸。物語として面白く、食傷気味のアニメファンから普段ドキュメンタリーしか見ない社会人にまで万人におすすめしたい”今期で一押しの作品”」、「独特だけどどこまでも美しい作画、重い物語とそれには沿わないユーモア。センスの爆弾のような作品」など絶賛の声が相次ぎ、ストーリーだけでなく作画や演出、音楽などあらゆる面で高い評価を獲得。国内外のアニメファンやクリエイターからも支持を集めている。
主人公・三角青輝役を務める声優の小野賢章から、喜びのコメントも到着。
「アニメ『日本三國』を多くの皆さまにご覧いただき、うれしい結果をいただけたことを光栄に思います。魂震える彼らの生き様が、引き続き皆様の心に残っていってくれたら幸いです。これからも演じていけることを心から願っています」
物語はいよいよクライマックスへ。シーズン1は残り2話となり、“奇才軍師”として後世に名を残す三角青輝の運命が大きく動き出す。壮大なスケールで描かれる戦乱と策略の物語が、どのような結末を迎えるのか注目が集まる。
本作は、Amazonプライム特典対象作品。プライム会員は追加料金なしで視聴できる。
■グローバル映画 週間TOP10
1：トム・クランシー／ＣＩＡ分析官 ジャック・ライアン 灰色の正義
2：クライム101
3：システム
4：ワーキングマン
5：ラブミー・ラブミー
6：No Place to be Single（イタリア）
7：俺の過ち： ロンドン編
8：レッキング・クルー
9：ビーキーパー
10：俺の過ち
■グローバルTVシリーズ 週間TOP10
1：オフキャンパス
2：スパイダー・ノワール
3：ザ・ボーイズ
4：ジェレミー・クラークソン 農家になる
5：シタデル
6：トム・クランシー／CIA分析官 ジャック・ライアン
7：LOL: Last One Laughing Germany
8：ヴォクス・マキナの伝説
9：私たちの青い夏
10：インビンシブル 〜無敵のヒーロー〜
■非英語映画 週間TOP10
1：システム（インド）
2：ノー・カントリー・フォー・シングル〜恋せずにいられない〜（イタリア）
3：俺の過ち（スペイン）
4：私たちの過ち（スペイン）
5：君の過ち（スペイン）
6：セタ 〜6人目のエージェント〜（スペイン）
7：ベンガンサ 愛と絆の報復（メキシコ）
8：テル・ミー・ソフトリー（スペイン）
9：アポカリプスZ 〜終末の始まり〜（スペイン）
10：タンク（ドイツ）
■非英語TVシリーズ 週間TOP10
1：LOL: Last One Laughing Germany（ドイツ）
2：日本三國（日本）
3：マクストン･ホール 〜私たちをつなぐ世界〜（ドイツ）
4：The 50（イタリア）
5：精霊たちの家（チリ）
6：マトカ・キング（インド）
7：ロマンスの絶対値（韓国）
8：LOL: Last One Laughing France（フランス）
9：エグザム（インド）
10：LOL: Last One Laughing Italy（イタリア）