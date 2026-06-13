サッカーのワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会が１１日（日本時間１２日）に開幕した。

今回のＷ杯は、ＮＨＫ、日本テレビ、フジテレビが地上波で放送するほか、英国のスポーツ専門の動画配信サービス「ＤＡＺＮ（ダゾーン）」が全１０４試合を日本国内で中継する。国際的なスポーツ中継を巡っては、放映権料が高騰する中、資金力のあるネット配信事業者の存在感が高まっている。

地上波放送は６０試合

日本代表戦では、日本時間１５日の初戦オランダ戦はＮＨＫ、２１日のチュニジア戦は日本テレビ、２６日のスウェーデン戦はＮＨＫで、それぞれ地上波放送される。ただ、ＮＨＫ、日本テレビ、フジテレビの３局が地上波で放送するのは計約６０試合にとどまる。

ＤＡＺＮは全１０４試合を配信するほか、全ての日本代表戦と準決勝・決勝は無料で配信する。シュートや選手の走る速度、ジャンプの高さなど、様々なデータを画面上に表示する機能も展開する。

３月の野球の国・地域別対抗戦「ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）」では、米動画配信大手ネットフリックスが国内で独占配信し、地上波の中継がなかった。このため、人気イベントを誰もが無料で視聴できるようにする「ユニバーサル・アクセス権」を巡る議論も起きた。

今回のＷ杯では、日テレのアナウンサーがＤＡＺＮの中継で実況を担当して連携する取り組みもある。ＤＡＺＮジャパンの笹本裕最高経営責任者（ＣＥＯ）は読売新聞のインタビューに対し、「国民的行事の影響力は大きく、気軽にテレビで見られる環境も整えるべきだ」と話す。

スポーツ庁と総務省は５月に有識者会議を設置し、英国などで制度化されているユニバーサル・アクセス権の導入の是非について議論を開始した。今秋をめどに論点を整理し、政策の方向性を検討する。