「ブルージェイズ−ヤンキース」（１２日、トロント）

ブルージェイズの岡本和真内野手が「５番・三塁」で先発出場し、初回の第１打席で９試合ぶりとなる１４号２ランを放った。

１点を先制し、なおも２死二塁の場面。カウント２−２と追い込まれてからの６球目、内角低めのスライダーを見逃さなかった。打球は美しい放物線を描き、左翼ポール際のアッパーデッキに着弾。飛距離約１２９メートルの特大弾に本拠地は騒然。ベンチではゲレーロが思わず頭を抱えるシーンもあった。

そしてベンチでは笑みを浮かべながら仲良くトーク。ゲレーロが力こぶを指さしながら「すごいパワー！」と語りかけているようなシーンも見受けられた。

６月に入って打率・３２４をマークするなど、好調を維持している岡本。この日は開幕直後に離脱していた正捕手のカークがスタメンに復帰。初回の第１打席で中越えの先制適時二塁打を放った。その後ろとなる５番を託され、直後に快音を響かせた。

５月は中旬から下旬にかけてかなり調子を落としてしまい、打率が２割５分前後から２割１分台へと低迷していたが、明らかに復調気配を漂わせている岡本。直前の試合では無安打に終わっていたが、ばん回する大きな一発を放った。