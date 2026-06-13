◇インターリーグ ドジャース―ホワイトソックス（2026年6月12日 シカゴ）

ドジャースの佐々木朗希投手（24）が12日（日本時間13日）、敵地でのホワイトソックス戦に先発。レギュラーシーズン最速となる100.7マイル（約162.1キロ）を計測した。

初回からエンジンは全開だった。先頭のアントナッチを98.5マイル（約158.5キロ）直球で二ゴロに打ち取ると、続くバルガスはスプリットで左飛。3番・ベニンテンディに右越え先制ソロを許したが、慌てることはなかった。4番のC・モンゴメリーをレギュラーシーズン最速となる100.7マイル（約162.1キロ）直球で力ない三飛に仕留めて、初回を最少失点で立ち上がった。

前回登板の5日（同6日）エンゼルス戦では自己最長タイの7回を投げ、2安打無失点と完璧に試合をつくった。4勝目こそ付かなかったが、メジャー2年目で自己最多の10三振を奪い、先発登板では通算19度目で初めて零封。直球はレギュラーシーズン最速の100・6マイル（約161・9キロ）を計測し、今季から取り入れた高速スプリットとのコンビネーションが抜群にさえた。

シーズン序盤は制球力、球威不足に苦しんだが、前回登板後には「思ったところにボールがいくようになった。精神的な変化より、技術的な変化がほぼ全て」と胸を張った。5月以降、この試合前まで6度の登板では、すべて5回以上を投げ、3度のクオリティ・スタート（6投球回以上、自責点3以内）をマーク。5月以降の防御率は2.55と安定感も身につけてきた。