ミュージシャンGACKTが13日、Xを更新。驚異の“最新ボディー”ショットを披露した。

GACKTは「【人は他人を心配しているようで、自分の価値観を投影している】 随分と連絡を取っていない知り合いから久しぶりに連絡が来た。と思ったら、『GACKTさんも太ったらしいですね。大丈夫ですか？痩せた方がいいですよ！笑』とのこと。なんのことだかさっぱりわからず、『どうした急に？何か嫌なことでもあったのか？相変わらず仕事がうまくいってないのか？』と聞くと、『いや、ニュースで見たので連絡してみました！』だそうだ」と書き出した。

そして「調べてみると、どうでもいい内容のボクに関する記事が出ていた。久しぶりに連絡してくる内容がそれか…。彼にはこう返した。『ボクの人生で太ったことは一度もないよ。むしろ一日一食のボクは、どうやったら痩せなくて済むかを考えることの方が多い。わざわざ心配してくれてありがとう。オマエも体には気をつけてくれ』 もちろん、心配ではなく冷やかしなんだろう」と続けた。さらに「人間ってのは面白い。他人を見ているようで、実は自分自身を見ている。ちなみに、ボクは別にムキムキになりたいわけでもない。ただ、死ぬまでやりたいことをやれるように、毎日体を整えているだけ。トレーニングも特別なことじゃない。歯を磨くのと同じ。そんな感覚だ。GACKT、53歳。まあ、こんな感じ」と記し、鍛え上げられた大胸筋などが隆起し、腹筋が割れ、ウエスト部分が驚異的に引き締まっている“完璧ボディー”の自撮りショットをアップした。

この投稿に対し「めっさ格好良いですねぇ」「相変わらず、胸筋が、、、二の腕も、いい感じですね」「とても53歳には見えませんね！」「兄貴は本当に憧れの鑑過ぎる…」「ギリシャ彫刻の様だ」「ムダなお肉が見当たらないですねぇw」「53とは思えないぐらいの鍛え抜かれた体 胸筋も凄いね」「GACKT様の筋肉美…」「ムキムキですよ」「ヤバい」「いつもながら惚れ惚れする肉体美ですね！」などと完璧な肉体美への反響の声が相次いでいる。