あまりにも可愛い猫ちゃんのアピール方法が、再生回数22万回を超えて絶賛されています。何かを伝えたそうに飼い主さんのことをじっと見つめていた猫ちゃん。その直後、飼い主さんは猫ちゃんのあまりにも可愛い『お願いの仕方』を目撃することに。その光景を見た人からは、「どこで覚えたの？」「たまらん♡」と絶賛の声が続々と寄せられることとなりました。

【動画：何かを伝えたい猫→飼い主をじっと見つめて…悶絶必至の『アピールの様子』】

飼い主さんに何かを伝えたいテトくん

あまりにも可愛い『お願い』の光景を見せてくれたのは、Instagramアカウント『ナナネネテトの日常』に登場するキジ白猫のテトくん。

ある日、飼い主さんの方を見てじっと熱い視線を向けていたテトくん。テトくんは何か飼い主さんに伝えたいことがあるのか、飼い主さんを見て、ゆっくりとまぶたを閉じながら「わぉーん」という可愛らしい声をあげたといいます。

そんな姿を見たら思わずキュンとしてしまうところですが…テトくんのアピールは、これだけでは終わらなかったといいます。

うまく伝わらなかったテトくんは…

飼い主さんに熱い視線を送って何かを伝えようとしているテトくん。しかし、一度ではうまく伝わらなかったご様子。

そこで次にテトくんが取った方法は…首をコテンと傾けて、「わぉわぉーん」と可愛い声で鳴いてみること！そのあまりの可愛さに、思わず家中のおやつをかき集めてしまいそうです。

その後も飼い主さんのお顔を見つめながら「わぉーん」と話しかけるテトくん。あまりのおねだり上手なテトくんの姿に、メロメロになってしまう人が続出することとなったのでした。

おやつの『おねだり方法』に悶絶！

そんなテトくんの可愛すぎるアピールは、おやつが欲しい時にも絶大な効果を発揮するそう。別の日には、おやつが欲しいテトくんが、飼い主さんの前にやってきてちょこんと座り始めたとのこと。

そして、飼い主さんの顔を上目遣いで見つめると…首を傾げて「にゃぉーん？」とおねだりしてきたそう！

こんなに可愛いおねだりをされたら、迷わずおやつを差し出したいところ。しかし、この日はすでに1日分のおやつをあげてしまった飼い主さん。おやつをあげたくてもあげられない葛藤に、思わず涙してしまうのでした。

テトくんの可愛すぎる『お願いの仕方』には、「どしたーん？可愛いねぇ♡」「首の傾げ方が可愛すぎます」「自分を1番可愛く見せる術を知ってますね」と絶賛の声が次々と寄せられることに。

Instagramアカウント『ナナネネテトの日常』では、そんなおねだり上手なテトくんと、黒猫のナナちゃんとネネちゃんの日々が綴られていますよ。

テトくん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「ナナネネテトの日常」さま執筆：伊藤悠編集：ねこちゃんホンポニュース編集部※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。