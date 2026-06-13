SNSで500万回以上表示され9.4万「いいね」を獲得しているのは、猫が階段を登っている姿。一見ひょいひょいと軽やかなのにどこか様子がおかしい登り方に、SNS民からは「何か笑っちゃう」「めっちゃ可愛い」などのコメントが集まっています。

【動画：『のぼり方のクセが強すぎる猫』…まるでバタフライのような『まさかの動き』】

2階に上がりたいココにんちゃん

X（旧Twitter）アカウント「ココにん」に投稿されたのは、ほんのり目つきが鋭い茶トラ猫の「ココにんちゃん」がいそいそと階段を登ってくる様子。上下運動が得意な猫らしく、その足取りはとても軽かったといいます。

ただ、飼い主さんが疑問に感じたのは、ココにんちゃんの登り方。歩くように右足・左足と交互に出す普通の登り方ではなかったのだそう。よく見ると、ココにんちゃんは登るときにバッと前足を同時に広げ、バッタバッタと上がってきたといいます。

クセが強すぎる登り方

まるで水泳のバタフライのような前足の使い方に、上から見ていた飼い主さんは思わず笑ってしまったそう。その気配に気づいたのか、ココにんちゃんは最後の数段を登りきる前に足を止め、「何か？」とでも言いたげな表情になったそうです。

投稿には、視聴者からアニメ映画で見たことがあるといった内容のコメントも。ココにんちゃんのクセの強い登り方は、アニメ的と表現するのがよさそうですね。

おっさんっぽい（？）ココにんちゃん

ココにんちゃんは女の子なのですが、飼い主さんに『大阪のおっさん』と呼ばれることもある個性的な猫ちゃんなのだとか。逆三角形のような鋭い目つきやウィスカーパッド（通称：ひげ袋）がふっくらしているところから、ちょっと“おじさんみ”があるようです。

見た目だけでなく、階段の登り方にまで個性を出すココにんちゃん。視聴者からも「そこがまた可愛い」といったコメントがつくことがあり、ファンも多いようですね。ココにんちゃんには、ぜひ変わらずその個性を貫いてほしいものです！

ココにんちゃんのクセが強い階段の登り方を見たSNS民からは「不思議な手の使い方をされてますなぁ」「陸上バタフライですね！」などのコメントがたくさん届いていました。

Xアカウント「ココにん」には、ココにんちゃんの“おじさんみ”のある可愛い表情やポーズをはじめ、一緒に暮らしている闘病中のキキちゃんの様子なども投稿されていますよ。

写真・動画提供：Xアカウント「ココにん」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。