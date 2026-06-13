◆米大リーグ ブルージェイズ―ヤンキース（１２日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が本拠地・ヤンキース戦に「５番・三塁」でスタメン出場し、１回に９試合ぶりとなる１４号２ランを放った。日本人選手のメジャー１年目では２０２２年鈴木誠也（カブス）に並ぶ７位タイとなった。

１回１点を先行してなおも２死二塁。左腕ウェザーズの内角低めのスライダーをすくいあげると打球速度１１１・４マイル（約１７９・２キロ）で左翼ポール際の５階席に飛びこむ１２８・９メートルの特大弾となった。ベンチでは主砲ゲレロが信じられないといった表情で頭を抱えるほどのアーチだった。

現地実況アナは「高く上がった！なんと、５００レベルの席に届きました。冗談ですか？ スカイ・スクレイパーのような打球です」と驚嘆。「５階席へホームランです。あそこに座ったファンは、ここにホームランボールが飛んでくるなんて、まさか、思っていないでしょう。記念に残るお土産になりましたね」と目を丸くしていた。

５月ヤンキース４連戦のリベンジ弾だ。１８日から２１日の敵地で行われた４連戦では１６打数１安打、９三振の屈辱だった。今回は負傷者リスト入りから強打の捕手カークが復帰し４番に座り、岡本は５番だった。

◆日本人選手メジャー１年目本塁打ランキング

〈１〉大谷翔平 ２２本（エンゼルス＝２０１８年）

〈２〉村上宗隆 ２０本（ホワイトソックス＝２０２６年）

〈３〉城島健司 １８本（マリナーズ＝２００６年）

〈４〉松井秀喜 １６本（ヤンキース＝２００３年）

〈５〉井口資仁 １５本（ホワイトソックス＝２００５年）

〈５〉吉田正尚 １５本（レッドソックス＝２０２３年）

〈７〉鈴木誠也 １４本（カブス＝２０２２年）

〈７〉岡本和真 １４本（ブルージェイズ＝２０２６年）