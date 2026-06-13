【超宇宙刑事ギャバン インフィニティ】第18話「大切な人」あらすじ 刹那＆琉唯＆怜慈が“欲望渦巻く愛の修羅場”の婚活パーティーに
“赤いヒーロー”が活躍する新たな特撮映像シリーズ【PROJECT R.E.D.】（※「超次元英雄譚」の英訳【Records of Extraordinary Dimensions】の頭文字をとって付けられたプロジェクト）の第1弾となる『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』の第18話「大切な人」が14日に放送される。
【動画】【超宇宙刑事ギャバン インフィニティ】第18話「大切な人」予告
刹那（赤羽流河）と琉唯（入山杏奈）は、多元地球Λ8018の奇天烈な婚活パーティーで潜入捜査をすることに。怜慈（長田光平）も次元を超えて駆け付け、仮装した3人は怪しい参加者たちと接触していく。そこへ仮面をつけた謎の女王が現れ、パーティー会場は“欲望渦巻く愛の修羅場”となり…？
そんな中、大切なものを守るために戦う刹那の“時を超える想い”が明かされる。
【動画】【超宇宙刑事ギャバン インフィニティ】第18話「大切な人」予告
刹那（赤羽流河）と琉唯（入山杏奈）は、多元地球Λ8018の奇天烈な婚活パーティーで潜入捜査をすることに。怜慈（長田光平）も次元を超えて駆け付け、仮装した3人は怪しい参加者たちと接触していく。そこへ仮面をつけた謎の女王が現れ、パーティー会場は“欲望渦巻く愛の修羅場”となり…？
そんな中、大切なものを守るために戦う刹那の“時を超える想い”が明かされる。