◆米大リーグ ブルージェイズ―ヤンキース（１２日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズの岡本和真外野手（２９）が本拠のヤンキース戦に「５番・三塁」でスタメンに入り、初回にいきなり１４号２ランを放った。

試合前の早出特打では、ポプキンズ打撃コーチが、一塁側寄りに低くマシンを設置し、低めから来るボールを打って調整。この日はカナダでもサッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）が開幕。早出練習中には、球場スクリーンにサッカーＷ杯中継が映し出される中、この日３Ａから昇格したシュナイダーらと汗を流した。

相手先発は左腕のＲ・ウェザーズ投手。昨オフ、ヤンキース移籍を機に腕の角度を４２度から３３度に下げたフォーム改造が実り、右打者の内角への直球の威力や、チェンジアップの変化量がアップ。ここまで右打者に対し被打率２割１分２厘。岡本は５月１８日の初対戦で３打数１安打だった。ポプキンズコーチは「彼（ウェザーズ）は、特別アームアングルが低いアンダースローという訳ではないが、直球に最短でバットを出すことを意識付けするための練習」と説明していた。

ブルージェイズの本拠地から約２・５キロ離れたトロントスタジアムで午後３時（日本時間午前４時）より始まったサッカーＷ杯開幕戦は、地元カナダが後半に追いつき、ボスニア・ヘルツェゴビナと１―１の引き分けに持ち込み、クラブハウスでは、地元メディアも大喜び。サッカー開催のため、通常より３０分遅れの現地午後７時３７分（同午前８時３７分）に開始時間が変更されたヤンキースとの初戦。トロントのスポーツ・ファンにとって最高の週末がスタートした。