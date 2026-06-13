◆米大リーグ ホワイトソックス―ドジャース（１２日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）

ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が１２日（日本時間１３日）、敵地・Ｗソックス戦に中６日で先発。前日に左膝の炎症で途中交代した大谷翔平投手（３１）が完全休養となる中、初回のマウンドに上がった。

この日は昨季までＤｅＮＡに所属していたＡ・ケイ投手（３１）との投げ合いとなった。０―０の初回。１番アントナッチを二ゴロに仕留めると、２番バルガスには左飛に打ち取ったが、３番ベニンテンディに右翼のド軍ブルペンに先制ソロを打ち込まれた。連続無失点が１０回１／３でストップ。しかし、４番のＣ・モンゴメリーは１００・７マイル（約１６２・１キロ）直球で三飛。メジャー移籍後、先発した試合での最速をまた更新した。

朗希は前回５日（同６日）の本拠地・エンゼルス戦では７回２安打無失点の好投。最速１００・６マイル（約１６１・９キロ）を計測し、メジャー移籍後最多の１０奪三振とロッテ時代のような圧倒的な投球が戻ってきた。ロバーツ監督も「ここ最近の安定感という点では、メジャーでも『トップクラスの先発投手』と言ってもいい」と評価している。チームでは正捕手スミスが負傷者リスト（ＩＬ）入りしたこともあり、この日はロビンソンと“急造バッテリー”で臨んでいる。