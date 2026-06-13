【クロスワードクイズ】解けると爽快！ □に入るひらがなは？ お出かけスポットや人気の和菓子がヒント
一日のスキマ時間に、言葉の連想を楽しんでみませんか？ 当たり前に使っている単語も、パズルという枠組みでとらえ直すと、意外なひらめきが得られるものです。今回は、お出かけの情景や、甘い誘惑を連想させる身近な言葉をテーマに用意しました。
・横の並び：こ ＋ □ ＋ え ＋ □
・縦の並び（左）：ぼ ＋ □ ＋ し
・縦の並び（右）：だ ＋ □ ＋ ご
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▼解説
・ぼうし（帽子）
・だんご（団子）
・こうえん（公園）
正解は「う」と「ん」の2文字でした。縦のラインでは、日差しをさえぎる小物「ぼうし（帽子）」と、もちもちとした食感が人気の和菓子「だんご（団子）」が完成します。横のラインは、散歩や休憩にぴったりの憩いの場「こうえん（公園）」となります。
記憶の引き出しから合う言葉を検索し、パズルがパッと埋まった瞬間の爽快感は、日常のすてきなアクセントになります。こうした小さな発見の積み重ねが、思考をクリアに保つ良いきっかけになるはずです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
問題：□に入るひらがなは？マスの交差する部分に注目して、2つの□に入るひらがなを考えてみてください。文字のつながりは以下の通りです。
・縦の並び（左）：ぼ ＋ □ ＋ し
・縦の並び（右）：だ ＋ □ ＋ ご
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正解：「う」と「ん」正解は「う」と「ん」でした。
▼解説
・ぼうし（帽子）
・だんご（団子）
・こうえん（公園）
正解は「う」と「ん」の2文字でした。縦のラインでは、日差しをさえぎる小物「ぼうし（帽子）」と、もちもちとした食感が人気の和菓子「だんご（団子）」が完成します。横のラインは、散歩や休憩にぴったりの憩いの場「こうえん（公園）」となります。
記憶の引き出しから合う言葉を検索し、パズルがパッと埋まった瞬間の爽快感は、日常のすてきなアクセントになります。こうした小さな発見の積み重ねが、思考をクリアに保つ良いきっかけになるはずです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)