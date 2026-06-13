元セクシー女優でYouTuberの上原亜衣さんは6月12日、自身のInstagramを更新。タトゥーと美脚が際立つ旅行ショットを披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：上原亜衣さん公式Instagramより）

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元セクシー女優でYouTuberの上原亜衣さんは6月12日、自身のInstagramを更新。慰安旅行ショットを公開しました。

【写真】上原亜衣のタトゥー＆美脚

「いろいろ楽しめてよかったですね」

上原さんは「宮古島」「慰安旅行　次の目標たてて達成したらまたみんなで」とつづり、7枚の写真を投稿。1枚目は、プールサイドでピースをしたショットです。2枚目では、車の中でぬいぐるみを持って幸せそうな表情を見せています。また5枚目では、ソファでくつろぐ様子も公開。Tシャツにショートパンツというラフな服装で、美脚があらわになっています。伸ばした腕には、タトゥーがあることが確認できます。

コメントでは「一緒に過ごしたいなぁ〜」「excellent」「超カワイイ」「可愛くて素敵です　いろいろ楽しめてよかったですね」「美」「めっちゃかわいい」と、絶賛の声が寄せられました。

宮古島ショットはほかにも！

5月28日にも「宮古島」とつづり、写真を公開していた上原さん。今回と同じ場所で撮影したと思われるものもあります。気になる人は、チェックしてみてくださいね。(文:多町野 望)