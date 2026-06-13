●今週の業種別騰落率ランキング



※6月12日終値の6月5日終値に対する騰落率

東証33業種 値上がり： 15 業種 値下がり： 18 業種

東証プライム：1558銘柄 値上がり： 728 銘柄 値下がり： 813 銘柄 変わらず他： 17 銘柄



東証33業種 騰落率(％) 【株価】上昇率／下落率 上位3銘柄

１. 保険業(0280) +5.11 かんぽ生命 <7181> 、Ｔ＆Ｄ <8795> 、ＭＳ＆ＡＤ <8725>

２. 不動産業(0282) +3.50 タスキＨＤ <166A> 、ロードスター <3482> 、ケイアイ不 <3465>

３. 食料品(0254) +3.47 キッコマン <2801> 、ニチレイ <2871> 、寿スピリッツ <2222>

４. 小売業(0277) +3.00 インターメス <262A> 、トレファク <3093> 、ハードオフ <2674>

５. サービス業(0283) +2.07 日本郵政 <6178> 、ラウンドワン <4680> 、カナモト <9678>

６. 水産・農林業(0251) +1.80 ホクト <1379> 、Ｕｍｉｏｓ <1333> 、ユキグニ <1375>

７. その他金融業(0281) +1.43 日本取引所 <8697> 、イー・ギャラ <8771> 、三菱ＨＣキャ <8593>

８. パルプ・紙(0256) +1.30 ザ・パック <3950> 、トーモク <3946> 、北越コーポ <3865>

９. 陸運業(0271) +1.21 富士急 <9010> 、西武ＨＤ <9024> 、ＳＧＨＤ <9143>

10. 繊維製品(0255) +1.14 ゴルドウイン <8111> 、三陽商 <8011> 、グンゼ <3002>

11. ゴム製品(0260) +0.98 住友ゴ <5110> 、ＴＯＹＯ <5105> 、フコク <5185>

12. 電気・ガス(0270) +0.73 邦ガス <9533> 、北陸電 <9505> 、中国電 <9504>

13. 鉄鋼(0262) +0.55 大同特鋼 <5471> 、東京鉄 <5445> 、大和工 <5444>

14. 銀行業(0278) +0.42 山形銀 <8344> 、筑波銀 <8338> 、宮崎銀 <8393>

15. 建設業(0253) +0.09 ベステラ <1433> 、三機工 <1961> 、中電工 <1941>

16. 証券・商品(0279) -0.07 ＦＰＧ <7148> 、ＳＢＩ <8473> 、スパークス <8739>

17. 医薬品(0258) -0.16 ペプドリ <4587> 、あすか薬ＨＤ <4886> 、住友ファーマ <4506>

18. 空運業(0273) -0.76 ＪＡＬ <9201> 、ＡＮＡＨＤ <9202>

19. 海運業(0272) -0.82 ユナイテド海 <9110> 、川崎汽 <9107> 、飯野海 <9119>

20. 化学(0257) -1.24 堺化学 <4078> 、ラサ工 <4022> 、トクヤマ <4043>

21. 倉庫・運輸(0274) -1.64 三菱倉 <9301> 、中央倉 <9319> 、住友倉 <9303>

22. 精密機器(0268) -1.73 リガクＨＤ <268A> 、東京計器 <7721> 、インターアク <7725>

23. その他製品(0269) -2.20 テクセンド <429A> 、ＮＩＳＳＨＡ <7915> 、広済堂ＨＤ <7868>

24. 輸送用機器(0267) -2.34 武蔵精密 <7220> 、三桜工 <6584> 、ＡＲＣＨＩＯ <543A>

25. 機械(0265) -2.38 ワイエイシイ <6298> 、ツバキナカ <6464> 、ＴＯＷＡ <6315>

26. 卸売業(0276) -2.95 加賀電子 <8154> 、ヨコレイ <2874> 、マクニカＨＤ <3132>

27. 石油・石炭(0259) -3.37 出光興産 <5019> 、日本コークス <3315> 、ＥＮＥＯＳ <5020>

28. 鉱業(0252) -3.49 石油資源 <1662> 、Ｋ＆Ｏエナジ <1663> 、日鉄鉱 <1515>

29. 金属製品(0264) -3.87 ＲＳテクノ <3445> 、ＳＵＭＣＯ <3436> 、ニッパツ <5991>

30. 電気機器(0266) -4.14 ＷＳＣＯＰＥ <6619> 、日電波 <6779> 、ＴＯＲＥＸ <6616>

31. ガラス・土石(0261) -4.90 ＭＡＲＵＷＡ <5344> 、日東紡 <3110> 、ＡＧＣ <5201>

32. 情報・通信業(0275) -5.52 Ｆスターズ <3687> 、テラスカイ <3915> 、エニーカラー <5032>

33. 非鉄金属(0263) -10.11 ＳＷＣＣ <5805> 、住友電 <5802> 、古河電 <5801>



※上記の『【株価】上昇率／下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前週比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前週比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。



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