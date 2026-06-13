　●今週の株価上昇率ランキング【ベスト50】

　　※6月12日終値の6月5日終値に対する上昇率
　　　（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
　　　　―― 対象銘柄数：4,315銘柄 ――
　　　（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）

　　　　　 銘柄名　　　　市場　 上昇率(％)　株価　 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <3825> リミックス　　東証Ｓ 　　72.5 　　276　 ２７年３月期は３期ぶりの営業黒字転換を計画
２. <7878> 光・彩　　　　東証Ｓ 　　55.1　　1346　 国内受注堅調で２７年１月期業績予想を上方修正
３. <2393> ケアサプライ　東証Ｓ 　　54.5　　3900　
４. <6336> 石井表記　　　東証Ｓ 　　43.9　　1750　 ＡＩ関連向け需要の拡大で２～４月営業益は９９％増
５. <9331> キャスター　　東証Ｇ 　　41.0　　1170　 生成AI関連
６. <9444> トーシンＨＤ　東証Ｓ 　　34.4 　　250　
７. <442A> クラシコ　　　東証Ｇ 　　33.2　　1464　
８. <460A> ＢＲＡＮＵ　　東証Ｇ 　　19.9 　　735　 建設現場の品質安全担保のＡＩ制御プロセスで特許出願
９. <4014> カラダノート　東証Ｇ 　　19.0 　　495　 第３四半期の営業黒字転換と株主優待制度再開を好感
10. <166A> タスキＨＤ　　東証Ｐ 　　17.3　　1111　 東証プライムへの市場変更でパッシブ系資金の流入期待
11. <9941> 太洋物産　　　東証Ｓ 　　16.3　　1216　
12. <4238> ミライアル　　東証Ｓ 　　15.6　　1903　 非開示だった上期経常は38％増益、未定だった上期配当は20円増配
13. <9010> 富士急　　　　東証Ｐ 　　15.1　　2400　 英アクティブファンドが共同保有で大株主に浮上
14. <4346> ＮＥＸＹＺ．　東証Ｓ 　　15.0 　　844　 生成ＡＩで加速するＩＰ権利リスクに対応するシステムを開発
15. <5132> プラスゼロ　　東証Ｇ 　　14.8　　1699　
16. <9417> スマバ　　　　東証Ｓ 　　14.7 　　336　 ヤマト運輸の新サービス構築を支援
17. <8035> 東エレク　　　東証Ｐ 　　14.4 　68000　 米SOX指数の急反発で半導体関連は総じて反発
18. <7069> サイバーバズ　東証Ｇ 　　14.3　　1292　
19. <4441> トビラシステ　東証Ｓ 　　13.8　　1264　 上期は増収減益着地も通期計画に対する進捗は順調
20. <4496> コマースワン　東証Ｇ 　　13.7 　　798　
21. <8344> 山形銀　　　　東証Ｐ 　　13.7　　3495　 地方銀行関連
22. <3911> Ａｉｍｉｎｇ　東証Ｇ 　　13.6 　　192　 スマホゲーム『イナズマイレブンクロス』サービス開始、W杯開幕控え期待
23. <2801> キッコマン　　東証Ｐ 　　13.4　　1629　
24. <6166> 中村超硬　　　東証Ｇ 　　13.2 　　582　 『ナノサイズゼオライト』巡る思惑広がり短期マネーの流入続く
25. <3479> ＴＫＰ　　　　東証Ｇ 　　13.1　　1721　 ２００万株を上限とする自社株買いを実施へ
26. <4462> 石原ケミ　　　東証Ｐ 　　13.1　　3175　
27. <9896> ＪＫＨＤ　　　東証Ｓ 　　13.0　　1464　
28. <559A> 梅乃宿酒造　　東証Ｓ 　　12.8　　1240　
29. <262A> インターメス　東証Ｐ 　　12.7　　2232　 ５月既存店１９．１％増とプラス継続
30. <9024> 西武ＨＤ　　　東証Ｐ 　　12.7　　2994　 ３Ｄインベストメントの買い増しを思惑視
31. <4378> ＣＩＮＣ　　　東証Ｇ 　　11.9 　　731　 ＡＩ誤情報チェック機能を開発
32. <215A> タイミー　　　東証Ｇ 　　11.8　　1207　 ２７年４月期は営業益実質２１～３４％増を計画
33. <9236> ジャパンＭＡ　東証Ｇ 　　11.6　　1104　 ２６年１０月期業績予想及び配当予想を上方修正
34. <4382> ＨＥＲＯＺ　　東証Ｓ 　　11.5 　　803　 ２６年４月期最終利益大幅増額受け買い戻しに点火
35. <5982> マルゼン　　　東証Ｓ 　　11.4　　3800　
36. <3663> セルシス　　　東証Ｐ 　　11.4　　1900　 ２６年１２月期中間配当予想を増額修正
37. <4691> ワシントンＨ　東証Ｓ 　　11.3　　1938　
38. <3093> トレファク　　東証Ｐ 　　11.2　　1999　 夏物衣料など伸長し５月既存店売上高１２．７％増
39. <7681> レオクラン　　東証Ｓ 　　11.1 　　880　
40. <8975> いちごオフィ　東証Ｒ 　　11.1 　93400　
41. <3063> Ｊグループ　　東証Ｇ 　　10.7　　1154　
42. <8118> キング　　　　東証Ｓ 　　10.7　　1196　
43. <6525> コクサイエレ　東証Ｐ 　　10.6　　8875　 半導体製造装置関連
44. <2674> ハードオフ　　東証Ｐ 　　10.6　　2615　 ５月既存店売上高が２ケタ増で１１カ月連続前年上回る
45. <9240> デリバリコン　東証Ｇ 　　10.4 　　476　 人工知能関連
46. <7735> スクリン　　　東証Ｐ 　　10.4 　13945　
47. <6264> マルマエ　　　東証Ｐ 　　10.2　　2315　 受注好調で２６年８月期業績・配当予想を上方修正
48. <2871> ニチレイ　　　東証Ｐ 　　10.1　2130.5　 円高メリット関連
49. <6146> ディスコ　　　東証Ｐ 　　10.1 　79900　
50. <2705> 大戸屋ＨＤ　　東証Ｓ　　　9.9　　7690　

株探ニュース