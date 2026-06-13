週間ランキング【値上がり率】 (6月12日)
●今週の株価上昇率ランキング【ベスト50】
※6月12日終値の6月5日終値に対する上昇率
（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
―― 対象銘柄数：4,315銘柄 ――
（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）
銘柄名 市場 上昇率(％) 株価 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <3825> リミックス 東証Ｓ 72.5 276 ２７年３月期は３期ぶりの営業黒字転換を計画
２. <7878> 光・彩 東証Ｓ 55.1 1346 国内受注堅調で２７年１月期業績予想を上方修正
３. <2393> ケアサプライ 東証Ｓ 54.5 3900
４. <6336> 石井表記 東証Ｓ 43.9 1750 ＡＩ関連向け需要の拡大で２～４月営業益は９９％増
５. <9331> キャスター 東証Ｇ 41.0 1170 生成AI関連
６. <9444> トーシンＨＤ 東証Ｓ 34.4 250
７. <442A> クラシコ 東証Ｇ 33.2 1464
８. <460A> ＢＲＡＮＵ 東証Ｇ 19.9 735 建設現場の品質安全担保のＡＩ制御プロセスで特許出願
９. <4014> カラダノート 東証Ｇ 19.0 495 第３四半期の営業黒字転換と株主優待制度再開を好感
10. <166A> タスキＨＤ 東証Ｐ 17.3 1111 東証プライムへの市場変更でパッシブ系資金の流入期待
11. <9941> 太洋物産 東証Ｓ 16.3 1216
12. <4238> ミライアル 東証Ｓ 15.6 1903 非開示だった上期経常は38％増益、未定だった上期配当は20円増配
13. <9010> 富士急 東証Ｐ 15.1 2400 英アクティブファンドが共同保有で大株主に浮上
14. <4346> ＮＥＸＹＺ． 東証Ｓ 15.0 844 生成ＡＩで加速するＩＰ権利リスクに対応するシステムを開発
15. <5132> プラスゼロ 東証Ｇ 14.8 1699
16. <9417> スマバ 東証Ｓ 14.7 336 ヤマト運輸の新サービス構築を支援
17. <8035> 東エレク 東証Ｐ 14.4 68000 米SOX指数の急反発で半導体関連は総じて反発
18. <7069> サイバーバズ 東証Ｇ 14.3 1292
19. <4441> トビラシステ 東証Ｓ 13.8 1264 上期は増収減益着地も通期計画に対する進捗は順調
20. <4496> コマースワン 東証Ｇ 13.7 798
21. <8344> 山形銀 東証Ｐ 13.7 3495 地方銀行関連
22. <3911> Ａｉｍｉｎｇ 東証Ｇ 13.6 192 スマホゲーム『イナズマイレブンクロス』サービス開始、W杯開幕控え期待
23. <2801> キッコマン 東証Ｐ 13.4 1629
24. <6166> 中村超硬 東証Ｇ 13.2 582 『ナノサイズゼオライト』巡る思惑広がり短期マネーの流入続く
25. <3479> ＴＫＰ 東証Ｇ 13.1 1721 ２００万株を上限とする自社株買いを実施へ
26. <4462> 石原ケミ 東証Ｐ 13.1 3175
27. <9896> ＪＫＨＤ 東証Ｓ 13.0 1464
28. <559A> 梅乃宿酒造 東証Ｓ 12.8 1240
29. <262A> インターメス 東証Ｐ 12.7 2232 ５月既存店１９．１％増とプラス継続
30. <9024> 西武ＨＤ 東証Ｐ 12.7 2994 ３Ｄインベストメントの買い増しを思惑視
31. <4378> ＣＩＮＣ 東証Ｇ 11.9 731 ＡＩ誤情報チェック機能を開発
32. <215A> タイミー 東証Ｇ 11.8 1207 ２７年４月期は営業益実質２１～３４％増を計画
33. <9236> ジャパンＭＡ 東証Ｇ 11.6 1104 ２６年１０月期業績予想及び配当予想を上方修正
34. <4382> ＨＥＲＯＺ 東証Ｓ 11.5 803 ２６年４月期最終利益大幅増額受け買い戻しに点火
35. <5982> マルゼン 東証Ｓ 11.4 3800
36. <3663> セルシス 東証Ｐ 11.4 1900 ２６年１２月期中間配当予想を増額修正
37. <4691> ワシントンＨ 東証Ｓ 11.3 1938
38. <3093> トレファク 東証Ｐ 11.2 1999 夏物衣料など伸長し５月既存店売上高１２．７％増
39. <7681> レオクラン 東証Ｓ 11.1 880
40. <8975> いちごオフィ 東証Ｒ 11.1 93400
41. <3063> Ｊグループ 東証Ｇ 10.7 1154
42. <8118> キング 東証Ｓ 10.7 1196
43. <6525> コクサイエレ 東証Ｐ 10.6 8875 半導体製造装置関連
44. <2674> ハードオフ 東証Ｐ 10.6 2615 ５月既存店売上高が２ケタ増で１１カ月連続前年上回る
45. <9240> デリバリコン 東証Ｇ 10.4 476 人工知能関連
46. <7735> スクリン 東証Ｐ 10.4 13945
47. <6264> マルマエ 東証Ｐ 10.2 2315 受注好調で２６年８月期業績・配当予想を上方修正
48. <2871> ニチレイ 東証Ｐ 10.1 2130.5 円高メリット関連
49. <6146> ディスコ 東証Ｐ 10.1 79900
50. <2705> 大戸屋ＨＤ 東証Ｓ 9.9 7690
株探ニュース
※6月12日終値の6月5日終値に対する上昇率
（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
―― 対象銘柄数：4,315銘柄 ――
（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）
銘柄名 市場 上昇率(％) 株価 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <3825> リミックス 東証Ｓ 72.5 276 ２７年３月期は３期ぶりの営業黒字転換を計画
２. <7878> 光・彩 東証Ｓ 55.1 1346 国内受注堅調で２７年１月期業績予想を上方修正
３. <2393> ケアサプライ 東証Ｓ 54.5 3900
４. <6336> 石井表記 東証Ｓ 43.9 1750 ＡＩ関連向け需要の拡大で２～４月営業益は９９％増
５. <9331> キャスター 東証Ｇ 41.0 1170 生成AI関連
６. <9444> トーシンＨＤ 東証Ｓ 34.4 250
７. <442A> クラシコ 東証Ｇ 33.2 1464
８. <460A> ＢＲＡＮＵ 東証Ｇ 19.9 735 建設現場の品質安全担保のＡＩ制御プロセスで特許出願
９. <4014> カラダノート 東証Ｇ 19.0 495 第３四半期の営業黒字転換と株主優待制度再開を好感
10. <166A> タスキＨＤ 東証Ｐ 17.3 1111 東証プライムへの市場変更でパッシブ系資金の流入期待
11. <9941> 太洋物産 東証Ｓ 16.3 1216
12. <4238> ミライアル 東証Ｓ 15.6 1903 非開示だった上期経常は38％増益、未定だった上期配当は20円増配
13. <9010> 富士急 東証Ｐ 15.1 2400 英アクティブファンドが共同保有で大株主に浮上
14. <4346> ＮＥＸＹＺ． 東証Ｓ 15.0 844 生成ＡＩで加速するＩＰ権利リスクに対応するシステムを開発
15. <5132> プラスゼロ 東証Ｇ 14.8 1699
16. <9417> スマバ 東証Ｓ 14.7 336 ヤマト運輸の新サービス構築を支援
17. <8035> 東エレク 東証Ｐ 14.4 68000 米SOX指数の急反発で半導体関連は総じて反発
18. <7069> サイバーバズ 東証Ｇ 14.3 1292
19. <4441> トビラシステ 東証Ｓ 13.8 1264 上期は増収減益着地も通期計画に対する進捗は順調
20. <4496> コマースワン 東証Ｇ 13.7 798
21. <8344> 山形銀 東証Ｐ 13.7 3495 地方銀行関連
22. <3911> Ａｉｍｉｎｇ 東証Ｇ 13.6 192 スマホゲーム『イナズマイレブンクロス』サービス開始、W杯開幕控え期待
23. <2801> キッコマン 東証Ｐ 13.4 1629
24. <6166> 中村超硬 東証Ｇ 13.2 582 『ナノサイズゼオライト』巡る思惑広がり短期マネーの流入続く
25. <3479> ＴＫＰ 東証Ｇ 13.1 1721 ２００万株を上限とする自社株買いを実施へ
26. <4462> 石原ケミ 東証Ｐ 13.1 3175
27. <9896> ＪＫＨＤ 東証Ｓ 13.0 1464
28. <559A> 梅乃宿酒造 東証Ｓ 12.8 1240
29. <262A> インターメス 東証Ｐ 12.7 2232 ５月既存店１９．１％増とプラス継続
30. <9024> 西武ＨＤ 東証Ｐ 12.7 2994 ３Ｄインベストメントの買い増しを思惑視
31. <4378> ＣＩＮＣ 東証Ｇ 11.9 731 ＡＩ誤情報チェック機能を開発
32. <215A> タイミー 東証Ｇ 11.8 1207 ２７年４月期は営業益実質２１～３４％増を計画
33. <9236> ジャパンＭＡ 東証Ｇ 11.6 1104 ２６年１０月期業績予想及び配当予想を上方修正
34. <4382> ＨＥＲＯＺ 東証Ｓ 11.5 803 ２６年４月期最終利益大幅増額受け買い戻しに点火
35. <5982> マルゼン 東証Ｓ 11.4 3800
36. <3663> セルシス 東証Ｐ 11.4 1900 ２６年１２月期中間配当予想を増額修正
37. <4691> ワシントンＨ 東証Ｓ 11.3 1938
38. <3093> トレファク 東証Ｐ 11.2 1999 夏物衣料など伸長し５月既存店売上高１２．７％増
39. <7681> レオクラン 東証Ｓ 11.1 880
40. <8975> いちごオフィ 東証Ｒ 11.1 93400
41. <3063> Ｊグループ 東証Ｇ 10.7 1154
42. <8118> キング 東証Ｓ 10.7 1196
43. <6525> コクサイエレ 東証Ｐ 10.6 8875 半導体製造装置関連
44. <2674> ハードオフ 東証Ｐ 10.6 2615 ５月既存店売上高が２ケタ増で１１カ月連続前年上回る
45. <9240> デリバリコン 東証Ｇ 10.4 476 人工知能関連
46. <7735> スクリン 東証Ｐ 10.4 13945
47. <6264> マルマエ 東証Ｐ 10.2 2315 受注好調で２６年８月期業績・配当予想を上方修正
48. <2871> ニチレイ 東証Ｐ 10.1 2130.5 円高メリット関連
49. <6146> ディスコ 東証Ｐ 10.1 79900
50. <2705> 大戸屋ＨＤ 東証Ｓ 9.9 7690
株探ニュース