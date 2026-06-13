引退したテイラーの家族ショット

米大リーグ・ドジャースの一員として長年活躍し、5月に現役引退を表明したクリス・テイラー氏。家族団らんのひと時が公開され、米ファンも和んでいる。

笑顔のテイラー氏は、青い海が広がる雄大なスポットで家族ショットを撮影した。

2人の子どもと、日系米国人の妻メアリーさんの4人で撮影。テイラーは抱っこ紐姿で、優しいパパの一面をのぞかせた。

実際の写真はメアリーさんのインスタグラムで公開され、米ファンから様々なコメントが書き込まれた。

「最も可愛らしい家族だ」

「楽しい引退後の生活を送ってるね！」

「素晴らしい写真だ」

「今後の人生に乾杯！」

「楽しんでね！」

テイラーは2016年途中からドジャースに加入。複数ポジションを守るユーティリティー性もあり、2017年には打率.288、21本塁打、72打点をマークするなど主力として活躍した。24年から大谷ともチームメートに。昨季が4年6000万ドル（約96億円）契約の最終年だったが、成績不振でリリースされた。その後エンゼルスに移籍し、今季もマイナーでプレーしていたが、5月24日（日本時間25日）に現役引退を発表している。



（THE ANSWER編集部）