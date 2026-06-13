アップルはiPhone向けの次期OS「iOS 27」を正式に発表しました。

iOS 27では、透明なインターフェイス「Liquid Glass」の透明度を調整するスライダーが追加されます。アイコンには屈折表現のレイヤーが加わり、よりシャープでくっきりとした見た目になります。

検索機能も再構築され、Spotlightやシステム全体の検索を改善する検索インデックスが導入されます。メールアプリには新しいランキングシステムが導入され、目的のメールを見つけやすくなります。

iCloud共有アルバムは、AndroidおよびWindowsとの共有に対応します。

iOS 27ではアプリの起動速度が30%向上。AirDropの転送速度も80%速くなります。古いiPhoneではCPUスケジューラ機能により、OSの反応が改善されます。

iOS 27は「iOS 26」対応のiPhoneで利用可能で、「iPhone 11」と「iPhone SE（第2世代）」以降で使用できます。

iOS 27は2026年秋にリリースされる予定。おそらく同時期に「次期iPhone」も登場するはずです。高速化されたAirDropでファイル共有を快適に楽しみたいと筆者は考えています。

Source: 9to5Mac

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