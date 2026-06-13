歌手の荒木由美子が10日、自身のインスタグラムを更新し、デビュー記念日を迎えたことを伝え、祝福のコメントが寄せられている。



【写真】とにかく可憐 スターへの階段を上っていく初々しい姿

「6月10日 デビュー記念日 第一回ホリプロタレントスカウトキャラバンで特別賞をいただいた事で歌手としてデビュー 49年が経ちました」と報告。荒木は1960年生まれ、佐賀県出身で、1976年の「第1回ホリプロタレントスカウトキャラバン」で審査員特別賞を受賞している。



83年には13歳上の歌手で俳優の湯原昌幸と結婚。おしどり夫婦としても知られる。一時は芸能界から離れたが、現在はテレビ東京「なないろ日和！」に金曜日のMCとして出演するなど精力的に活躍中。「結婚して20年間は引退していましたがまた多くの方々に応援していただいています」と続けた。



さらに節目の年を迎えることも明かす。「いよいよ来年デビュー50周年を 迎えます 皆さんにお礼も含め喜んで下さる事をやってみようと思っています お知らせ出来ます日を楽しみに待っていて下さい」と意欲的な言葉をつづった。



最初のインスタグラムへの投稿は2023年5月16日。6月10日のデビュー記念日から本格的にスタートすることを告知するものだった。当日は「私のデビュー曲『渚でクロス』の歌詞に『♪スクランブル交差点 目と目がクロス』というフレーズがあります。 今回は渋谷のスクランブル交差点！ 渋谷で歌ってみましたよ～」と動画を投稿している。



以降もコンスタントに更新し、日常での姿や仕事場でのショットを披露し、ファンを楽しませている。「インスタも6月10日 渋谷のスクランブル交差点から スタートして3年が経ちました これからも応援よろしくお願いします」と改めて思いを記した。



（よろず～ニュース編集部）