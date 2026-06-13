「1万年前の古代アート 縄文土器」伝統的な技法と現代の感性が融合するワークショップ開催《長崎》
波佐見町の中尾山伝習館で開催されているユニークなワークショップ。
作っているのは、古代の造形美「縄文土器」。
ワークショップでは世界に1つだけ、オリジナルの縄文土器をつくることができるんです。
「縄文土器」は、日本の石器時代に使われていた素焼きの焼き物です。
約1万年前、料理や楽器、祭りなど様々な場面で使われていたと考えられています。
ワークショップを運営しているのは、波佐見町の地域おこし協力隊として活動している、高木沙織さんです。
（高木 沙織さん）
「縄文土器の形は、今の器の形と全然違う。子どもたちが作るのに、とても喜ばれそうだなと思った」
諫早市に生まれ、小さい頃からモノづくりが大好きだった高木さん。
多摩美術大学を卒業し、子どもたちに工作などを教えるアートスクールの講師などを務めていました。
（高木 沙織さん）
「陶芸も独学で学んでいたんですけど、もうちょっと本格的に陶芸の仕事に携わりたいと思って」
そんな高木さん、考えたのが「縄文土器づくりのワークショップ」です。
（栗山真乙アナウンサー）
「人生初めての、縄文土器づくりに挑戦します」
ワークショップでは、九州産の陶土を使用。
まずは土器の土台。細くこねた陶土を指でのばして、高さを出します。
生地が厚くなったり、薄くなったり。
最初は微妙な力加減が難しいのですが、作業を続けるうちにコツが掴めてきました。
（栗山アナ）
「1時間くらいこねているんですが、時間を忘れて楽しめますよね」
この作業を3、4回繰り返していきます。
これで土器の土台ができ上がりました。
仕上げに、縄文土器の特徴でもある “縄目模様” をつけていきます。
（高木 沙織さん）
「模様は自由にやってほしい 好きなお花や、ニコニコのマーク、自分の名前を入れる人もいます」
（栗山アナ）
「縄文土器っぽい模様もですし、自分なりのアレンジを加えつつ、何にするか悩んじゃいそうですね」
（高木 沙織さん）
「自由なので…」
花をつけてみたり、削って模様をつけたり。
作っているうちに、気分はすっかり “縄文人”です。
（栗山アナ）
「完成しました！焼き上がりが楽しみです」
縄文時代にタイムスリップした気分を味わえる、ワークショップ。
（高木 沙織さん）
「1番は楽しかったというのと、自分だけの作品が作れた楽しさを味わってほしい」
はるか1万年前の古代アート。
皆さんも体験してみてはいかがでしょうか。
縄文土器づくりのワークショップは予約制で、月に1回ほど開催しています。
申し込みは、波佐見町観光協会の公式サイト「とうのう」からできるということです。