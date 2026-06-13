波佐見町の中尾山伝習館で開催されているユニークなワークショップ。

作っているのは、古代の造形美「縄文土器」。

ワークショップでは世界に1つだけ、オリジナルの縄文土器をつくることができるんです。

「縄文土器」は、日本の石器時代に使われていた素焼きの焼き物です。

約1万年前、料理や楽器、祭りなど様々な場面で使われていたと考えられています。

ワークショップを運営しているのは、波佐見町の地域おこし協力隊として活動している、高木沙織さんです。

（高木 沙織さん）

「縄文土器の形は、今の器の形と全然違う。子どもたちが作るのに、とても喜ばれそうだなと思った」

諫早市に生まれ、小さい頃からモノづくりが大好きだった高木さん。

多摩美術大学を卒業し、子どもたちに工作などを教えるアートスクールの講師などを務めていました。

（高木 沙織さん）

「陶芸も独学で学んでいたんですけど、もうちょっと本格的に陶芸の仕事に携わりたいと思って」

そんな高木さん、考えたのが「縄文土器づくりのワークショップ」です。

（栗山真乙アナウンサー）

「人生初めての、縄文土器づくりに挑戦します」

ワークショップでは、九州産の陶土を使用。

まずは土器の土台。細くこねた陶土を指でのばして、高さを出します。

生地が厚くなったり、薄くなったり。

最初は微妙な力加減が難しいのですが、作業を続けるうちにコツが掴めてきました。

（栗山アナ）

「1時間くらいこねているんですが、時間を忘れて楽しめますよね」

この作業を3、4回繰り返していきます。

これで土器の土台ができ上がりました。

仕上げに、縄文土器の特徴でもある “縄目模様” をつけていきます。

（高木 沙織さん）

「模様は自由にやってほしい 好きなお花や、ニコニコのマーク、自分の名前を入れる人もいます」

（栗山アナ）

「縄文土器っぽい模様もですし、自分なりのアレンジを加えつつ、何にするか悩んじゃいそうですね」

（高木 沙織さん）

「自由なので…」

花をつけてみたり、削って模様をつけたり。

作っているうちに、気分はすっかり “縄文人”です。

（栗山アナ）

「完成しました！焼き上がりが楽しみです」

縄文時代にタイムスリップした気分を味わえる、ワークショップ。

（高木 沙織さん）

「1番は楽しかったというのと、自分だけの作品が作れた楽しさを味わってほしい」

はるか1万年前の古代アート。

皆さんも体験してみてはいかがでしょうか。

縄文土器づくりのワークショップは予約制で、月に1回ほど開催しています。

申し込みは、波佐見町観光協会の公式サイト「とうのう」からできるということです。