「陸上・日本選手権」（１２日、パロマ瑞穂スタジアム）

女子５０００メートル決勝が行われ、山本有真（２６）＝積水化学＝が圧巻のラストスパートで先頭を走った田中希実をゴール直前で逆転。１４分５９秒８９で初優勝を飾り、アジア大会代表にも内定した。

終盤、田中が独走態勢に入り勝負は決まったかに思われた。だが山本は諦めなかった。「ラスト１００で先頭の背中がみえていって見るかと」。驚異のスパートでみるみる差を縮め、女王をゴール直前でかわした。

その後、各選手が祝福に駆けつけ、田中も山本のもとへ歩み寄った。そしてがっちり手を合わせて健闘をたたえ合い、優勝を祝福。トラックには感動的な光景が広がった。

昨年の東京世界陸上、山本は予選で１８位に終わったが、スタートから果敢に前へ。よどみないペースを作り、海外勢が得意とするラストスパート勝負に持ち込ませず、田中の決勝進出をアシストした。

山本はレース後、前日夜との田中との会話を明かし「『私に何かできることはない？』と聞いて、１周７２秒で６周半おすことになった。自分のためにもなるし、田中さんのためにもなる」。２年半ぶりの自己ベストを出した金栗杯では田中がペースメーカーを務めており、「私がここにいるのは田中さんのおかげ。恩返しがしたかった」と、明かしていた。

そして今大会、ともに１５分を切ってのフィニッシュ。山本は涙を浮かべながら「まさか１４分が出るとは。優勝も目指していたが信じられない」と声を震わせ、「後ろから追いつかれないようにと思って。地元の声援に背中を押された」と振り返った。アジア大会の代表にも内定し「ここで優勝することができて、堂々と走れるなという清清しい気持ちがあります」と話していた。