「楽天２−１広島」（１２日、楽天モバイル最強パーク）

広島が４連敗を喫して交流戦最下位に転落した。交流戦のビジターゲームは７戦全敗。１−０の七回に先発・玉村が村林に左中間への逆転の２点適時二塁打を浴びた。玉村は７回３安打２失点で２敗目。打線は三回に坂倉が先制の適時二塁打を放ち、チーム３１イニングぶりのタイムリーとなったが、追加点が遠かった。新井貴浩監督の主な一問一答は以下の通り。

◇ ◇

−先発・玉村は逆転されて２敗目を喫したが、７回３安打２失点。

「良いピッチングだったと思うね。最後は２死からもったいなかったけど、ナイスピッチングだったと思います」

−七回は２死から２四球。継投も考えられる場面だが任せた。

「もちろん」

−打線は２度の満塁機を含めて好機はつくった。

「あと１本だね」

−さまざまな形で出塁はできている。

「最後（九回）、チャンスはあったので。そういうところでヒットが出てくれば、また流れも変わると思います」

−七回と九回に犠打失敗があった。

「そこらへんはやるべきことをしっかりやらないと、流れが相手に行ってしまうよね」