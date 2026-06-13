「That crossed my mind」の意味は？実は私も...！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「That crossed my mind」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「私もチラッとそう思った」でした！
「That crossed my mind」は「私もチラッとそう思った」というニュアンスのフレーズ。
相手が言ったことに対して、「実は私も少しそう思っていた」と伝えたいときに使えます。
はっきり決めていたわけではなく、頭に一瞬浮かんだくらいの軽いニュアンスですよ。
「Leaving early crossed my mind.」
（早く帰ることが頭をよぎった）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部