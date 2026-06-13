「That crossed my mind」の意味は？実は私も...！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

意外と難しいこのフレーズ。

果たして、正解は？

正解は「私もチラッとそう思った」でした！

「That crossed my mind」は「私もチラッとそう思った」というニュアンスのフレーズ。

相手が言ったことに対して、「実は私も少しそう思っていた」と伝えたいときに使えます。

はっきり決めていたわけではなく、頭に一瞬浮かんだくらいの軽いニュアンスですよ。

「Leaving early crossed my mind.」

（早く帰ることが頭をよぎった）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。