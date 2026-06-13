ハーゲンダッツの洋梨バーが登場♡果実感あふれる夏限定の贅沢アイス

暑い季節にぴったりの新作アイスがハーゲンダッツから登場します。2026年6月9日（火）より期間限定で発売されるバー『洋梨＆ミルク』は、みずみずしい洋梨の果実感と、ハーゲンダッツならではの濃厚なミルクアイスクリームを組み合わせた贅沢な一本。爽やかさとコクを同時に楽しめる味わいは、夏のご褒美スイーツとして注目を集めそうです♡

洋梨の魅力を引き出した贅沢な味わい

今回のフレーバーに選ばれたのは、高級感のある果実として人気の洋梨。ハーゲンダッツでは、洋梨本来の香りや果肉感をしっかり感じられるよう、2層構造のフルーツコーティングを採用しています。

外側には爽やかな風味の洋梨ピューレを使用し、内側には食感を楽しめる洋梨果肉を使用。

口に入れた瞬間から華やかな香りが広がり、まるで洋梨をそのまま味わっているかのような瑞々しさを楽しめます。

果汁・果肉は25％配合されており、フルーツ好きにはたまらない仕上がり。夏らしい爽快感を感じながらも、しっかりとした満足感を味わえるのが魅力です。

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濃厚ミルクとの絶妙なバランス

洋梨のフルーティーな味わいを引き立てるのが、コク深いミルクアイスクリームです。

アイスクリーム部分は、乳脂肪分16.0％という濃厚な配合で仕上げられています。参考として、人気商品のミニカップ『ザ・ミルク』の乳脂肪分14.5％を上回る濃厚さを実現しています。

使用原材料は、北海道産生乳を使用したクリームや脱脂濃縮乳、卵黄など。洋梨の爽やかさとミルクのまろやかなコクが重なり、一口ごとに豊かな余韻を楽しめます。

フルーツの軽やかさとアイスクリームの濃厚さが絶妙に調和しているため、「濃厚なのに爽やか」というハーゲンダッツならではの魅力を堪能できます。

商品情報をチェック

ハーゲンダッツ バー『洋梨＆ミルク』

価格：373円（税込）

アイスクリーム部には北海道産生乳を使用したクリームや脱脂濃縮乳、卵黄を使用。フルーツコーティング部には国内製造の洋梨プレザーブや洋梨ソースを使用しています。

期間限定商品なので、気になる方は早めにチェックするのがおすすめです。

種類別：アイスクリーム・氷菓

内容量：69ml

発売日：2026年6月9日（火）

販売先：全国のスーパーマーケット／コンビニエンスストア、デパート他

夏限定の贅沢フルーツバーを楽しんで

ハーゲンダッツの新作バー『洋梨＆ミルク』は、洋梨のジューシーな果実感と濃厚なミルクアイスクリームが織りなす、夏にぴったりの贅沢な味わいが魅力です。

果肉感まで楽しめる2層コーティングや、コク深いミルクの余韻など、細部までこだわりが詰まった一本。暑い日のリフレッシュタイムや、自分へのご褒美としてぜひ味わってみてください♪