「軽く叱っただけ」のつもりが相手には一生の傷が残ることも…脳科学者が教える、部下や子どもを萎縮させない“叱り方”

「軽く注意しただけ」のつもりでも、叱られた側には強い記憶として残ることがある。脳科学の観点から見ると、叱られたときの人の脳では恐怖や不安に関わる扁桃体が反応し、ストレス反応が起きているという。では、相手を萎縮させずに行動をあらためてもらうにはどうすればいいのか。

【画像】叱った後にやっておきたい行動

篠原菊紀著『脳を乗っ取る感情（アイツ）からあなたを守る方法』より抜粋・再構成して、その具体的な方法をお届けする。

叱られた時に脳の中で起こっていること

今回は、「叱る」について考えてみましょう。人間関係のなかでも悩みのもとであり、人間関係を壊すきっかけにもなりかねないのが相手を「叱る」行為です。感情的に叱るだけでは相手のやる気を下げることになるし、かといってはっきり伝えなければ問題は改善されません。

「叱る」には褒め方とは違う難しさがあります。たとえば、部下を叱らなければいけないときなどは、どうしても、相手の間違いを指摘するかたちになるので、相手を萎縮させるなどの〝副作用〞が起こることがあります。

では、まず「叱る」というシーンを具体的に想像してみましょう。ビジネスパーソンの方だと、「部下を叱る」ようなシーンを想定される方が多いと思いますが、ここでは脳の仕組みを理解するために、道に飛び出そうとする子どもに向かって母親が大声で「だめ！」と叫ぶシーンを例に解説しましょう。こんなとき、子どもはびくっとして止まります。このとき、脳の「扁桃体」が強く反応しています。

怖い顔で母親に叫ばれた子どもにはストレス反応が起こります。ストレス反応は、人間の体が危機を乗り越えようとする際に、瞬時に体勢を整えるために備わっている仕組みです。

たとえば、山で熊に遭遇したとき、人の脳では扁桃体が活性化します。

扁桃体は「恐怖反応の中核」とも言われています。心理学ではこのような状態のことを「闘争・逃走反応（fight-or-flight response）」とか、「闘うか逃げるか反応」と呼び、このとき「3つのF」の反応が起こるとされています。

Fight＝闘う

Flight（フライト）＝逃げる

Freeze（フリーズ）＝固まる、すくむ

闘うか逃げるか、身をすくませるか。とっさに、体は身構えるわけです。とはいえ、獣に遭遇することはそうそうない現代の人間社会においては、扁桃体が活性化すると多くは「Freeze」＝固まる系になります。

扁桃体が活性化したときには体にもストレス反応が起こります。自律神経を調節する視床下部に働きかけて交感神経が活性化し、血圧が高くなり、心拍数も上がります。叱られると、カッとして言い返そうとしたり、目をそらしてその場から逃げたくなったり、身がすくんでしまったり。これらは扁桃体の活性化によるもので、生き物として備わった仕組みなのです。

叱られた体験は、鮮明な記憶として残りやすい

飛び出しそうな子どもに向かって叫ぶのは緊急事態の行動で、相手の扁桃体が活性化すれば動作は瞬時に止められるので、「飛び出す行動」を止めるには非常に効率的なやり方なのです。そもそもそんなシーンで褒めてもしょうがない。「褒め」テクのように、「一歩踏み出す前に道路が安全かどうかを考えられたあなたは偉いね」なんて悠長に言っても危険は回避できません。

日常生活の中で、親が子を叱ったり、上司が部下を叱ったりする際も、基本的に同様の仕組みが働いているわけです。しかし、安易に「叱る」を繰り返すと、知らない間に相手を傷つけてしまうことがあります。

これが〝叱ることの副作用〞です。そこにおいても、知っておきたい脳の仕組みがあります。

扁桃体は、快・不快、恐怖や不安などの感情をつかさどります。楽しい体験や嫌な体験をしたとき、その体験は周囲の環境と強く結びついて記憶されます。同じ状況に再度遭遇したときに、これから起こる結果を予測し、対応するためです。

知っておきたいのは、叱られて「怖い」と感じた体験は、いつまでも鮮明な記憶として残りやすいこと。その記憶の残りやすさは、褒められるような楽しい記憶の3倍強く刻まれやすいと推測されます。なぜなら、うれしいことよりも恐怖の記憶のほうが優先度が高いから。次に同じような危険に遭遇したときに、回避できるようにしておこうという本能が働くからです。扁桃体から海馬に記憶が送り込まれ、その記憶は強く刻まれます。

動物がエサを探しに行って、おいしいエサ（報酬）にありついたとき、「次にまたあそこに行ってみよう」という意欲が高まり、「線条体」が発火します。しかし、あるときその場所に行く途中でライオンに襲われたら？これが「叱られて扁桃体が活性化した」状態です。一度襲われたが、命からがらすみかに帰ってきた。報酬につられてまたノコノコと同じ場所に行かないために、襲われた恐怖記憶のほうを強く刻む仕組みが脳にはあります。怖い記憶をすぐに忘れる個体は残念ながらすぐに命を失ったでしょう。

叱られる記憶は、褒められる記憶よりも残りやすい。こちらは軽く叱っただけのつもりでも相手には強い印象として受け止められてしまうのは、生き物の仕組みなのです。確かに、叱られた側は「あのとき、こう言われた」という台詞を鮮明に覚えているけれど、叱った本人はすっかり忘れている、ということがよくあります。

繰り返し叱るよりも効果的な方法

やみくもに叱ってしまい、相手にただの「嫌な記憶」として処理されるというのは避けたいですが、叱る際にこちらの言いたいことをしっかり伝えるにはどのようにすればいいのでしょうか。

その際に、叱る側はちょっと頭をひねらないといけません。

ありがちなのは、言いたいことだけ言って「あとは自分で考えてね」と放置すること。それでは嫌な記憶が刻まれるだけ。その部下は職場に来ることすら嫌になってしまうかもしれません。これが叱ることによる副作用です。

副作用を最低限に抑えながら叱る目的を達成するには、「修正してほしい行動」と、「どういう行動をしてほしいか」という代替行動をセットにして伝えること。脳で説明すると、「扁桃体で止めた後に、線条体のやる気行動のネットワークへとつなげる」ということです。

扁桃体から、線条体のやる気ネットワークにつなげるには、「褒め」と同様、具体的な行動内容を伝えましょう。

ただし、上司が頭ごなしに自分の考える解決策を指示してしまうのはNG。互いの言い分をすりあわせて、現実的な落としどころを見つけるという「ネゴシエーション」が不可欠です。実はネゴシエーションは面倒だしお互いに心理的負担もあるので避けられがちです。「一発怒ってこの問題は終了」にしたいのが本音です。しかし、「じゃあ、次はどうするか」まで両者で決められると、結果は大きく変わります。

では、互いの言い分をすりあわせ、現実的な落としどころを見つけるときにはどんなことに注意すればいいのでしょうか。

たとえば、部下一人ひとりの個人差を見ることも大事です。新しもの好き、刺激が好き、という、「新奇探索性が高いタイプ」の部下なら小さなネタでもいいから新しさのある課題を与えて、スケジュールも短めにしてさっさと仕上げさせる。

未知のことに対して不安を抱きやすい「損害回避性が高いタイプ」の部下なら、最初の段取りは手伝って、そのあと本人が始めやすくするなどを手助けするといいでしょう。こうして相手の〝快〞を刺激します。

いずれにしても最後に「あなたのこういう行動については、いつもすごく助かっているよ」と「褒め」で締めくくることも大切です。

叱られた部下がまた次の課題にチャレンジする…つまり、あえて怖い現場に行くことを促すには、繰り返し叱るよりも、「あそこに行ったらいいことがあるよ」と思い出させること、つまり、褒める＝喜びを想起させる回数を増やすことのほうがずっと効果的なのです。

サバンナに生きる動物であれば、怖いライオンがいる場は避けて違うエサ場を探しに行けばいいのですが、職場となると「二度と行かない」わけにもいきません。柔軟に組織を移っていけるよう「雇用の流動性」を高めるべき、と議論がされていますが、本質的に雇用関係がある限り、人間関係の摩擦からは逃れられません。

そういうときにも、脳の仕組みとして理解しておくと、怒りや恐怖、傷つきから少し離れた「メタ」な視点で状況を眺められるのではないでしょうか。

文／篠原菊紀

『脳を乗っ取る感情（アイツ）からあなたを守る方法』（日経BP）

篠原菊紀

2026/5/15

1870 円（税込）

256ページ

ISBN： 978-4296210350

あなたの脳は乗っ取られやすいタイプかもしれない。 でも、コントロールできれば、脳が自己肯定的に働き出します 怒りや、喜び、憎しみ、親しみ…。 これらの感情に、脳は乗っ取られやすくそしてダマされやすい側面があります。 そんな「脳のクセ」を見抜いておけばやる気にさせたり、落ち込みを避けたり、 嫌いなものを「好き」に変えたりと物事をポジティブな方向へと進めることができます。 脳のクセを見抜き、うまく"コントロール"して、あなたを振り回す「感情」から身を守る方法をこの本で見つけてください。 もう、不安や緊張、イライラ、怒り、嫌悪など負の感情とは「さよなら」です。 この本をめくってあなたの生活を変えるきっかけにしてください。 ■脳にはこんなクセがある ・脳は「不安」を増幅させる性質がある ・脳は「長く見たもの」を好きになる ・自分を褒めれば脳が「自己肯定感」を高める ・眠いときにこそ「ひらめき」やすい