ペリー荻野が出会った時代劇の100人。第41回は中村獅童（53）だ。歌舞伎俳優であることは言うまでもないが、映画やドラマでは現代劇や時代劇はもちろん特撮ヒーローまで何でも演じることで知られる。そんな彼が六月大歌舞伎（歌舞伎座6月3〜25日）で演じる「子連れ狼」の拝一刀は、叔父である萬屋錦之介（1932〜1997）の当たり役だった。作品にかける甥っ子の思いとは。

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ついにこの日が来た。6月3日に初日を迎えた歌舞伎座「六月大歌舞伎」昼の部で中村獅童の「子連れ狼」が上演されている。

「子連れ狼」は、柳生烈堂率いる裏柳生（柳生一族の中で暗殺など汚れ仕事を請け負う面々）に妻を殺された元公儀介錯人・拝一刀が、身分を奪われ、「一殺五百両」の刺客となって、箱車に乗せた一子大五郎と壮絶な復讐旅を続ける物語だ。

大五郎役の次男・夏幹と（（C）松竹株式会社） 撮影：加藤孝）

原作・小池一夫、画・小島剛夕の劇画漫画がオリジナルで、映画では若山富三郎、田村正和、ドラマでは高橋英樹、北大路欣也が演じている。中でも社会現象ともいえるブームを巻き起こしたのは、日本テレビが1973年から76年にわたって3シリーズを製作した、獅童の叔父・萬屋錦之介の主演作だ。74年6月には歌舞伎座の名物「萬屋錦之介特別公演」で舞台化。錦之介ゆかりの今年の6月公演に、獅童の拝一刀、5歳の次男・夏幹の大五郎が登場した。

私は10年ほど前、新潮社の企画で獅童と対談した際、「いつか『子連れ狼』を」とリクエストした。それが実現したのだと思うと感慨深い。

獅童がこの役を意識したのは2006年頃だった。

「ローン・ウルフ」

「クリント・イーストウッド監督の『硫黄島からの手紙』の撮影でアメリカに行っている時、現地の映画スタッフといろいろ話す中で『ローン・ウルフ』という言葉がよく出てきて、それが『子連れ狼』のことだったんです。そのコミックがすごく人気があると。その後、仕事でドイツに行ってホテルでテレビつけたら、叔父・錦之介の『子連れ狼』がドイツ語の吹き替え版でやっていました。海外の人にも響く作品なんだと実感しました」

獅童は1972年、初代・中村獅童（本名・小川三喜雄）の長男として歌舞伎の名門・小川家に生まれた。父は14歳で歌舞伎役者を廃業したが、その長男は6歳で日本舞踊と長唄を始め、8歳で2代目・中村獅童を名乗り初舞台を踏んだ。近年では初音ミクと共演した「超歌舞伎」など、革新的な作品でも注目を集めた。

時代劇では加藤剛・主演の「大岡越前 第14部」（96年）に岡っ引きの子吉役で登場。調子がいい若者の子吉は、お忍びで町にやってくる将軍・吉宗（山口崇）の正体を知らず、言いたいことをポンポン言うため奉行や同心たちをハラハラさせる、コメディリリーフ的な存在でもあった。獅童にとってはこれが初の京都時代劇（東映太秦）で「知り合いがいない中、十手を片手にオープンセットを走り回ったり、未経験のことが多くて緊張した」というが、時代劇のプロ集団の現場で大いに刺激を受け、同年の「忠臣蔵」（フジテレビ）では上杉綱憲、00年の「次郎長三国志」（テレビ東京）では追分三五郎を演じた。

タテノリの西郷隆盛も

04年には日本テレビで「丹下左膳」に主演。隻眼隻手の凄腕浪人・左膳は浅草で小唄を教える櫛巻きお藤（ともさかりえ）の居候で、百万両の隠し場所が秘められた壺を巡って柳生家と公儀隠密の争奪戦を繰り広げる。さらに、06年の「天下騒乱〜徳川三代の陰謀」（テレ東）では柳生十兵衛を、10年の「ジロチョー 清水の次郎長維新伝」（同前）では森の石松を演じ、いずれも隻眼ヒーロー役が続いた。本人は「伊達政宗をやってないので、いつかやりたい」とのことだ。

私が個人的に大好きなのはEテレの小学6年向け教育番組「歴史にドキリ」（12年〜現在）だ。放送時間は10分。文科省が指定する授業で教えるべき歴史上の重要人物42人に「歴史研究所所長」の獅童がなりきり、オリジナルの「ドキリ★ソング」を歌って踊りながらその人物の功績をひとり芝居で伝える。古代衣装の獅童卑弥呼と侍女たちが「まじないでくにおさめたとされてるわ〜」とミラーボールの光の中で舞い踊ったかと思えば、山羊ヒゲの獅童秀吉が「関白宣言（秀吉流）」を語るように歌う。さらに、極太眉毛の獅童西郷隆盛は「TOU-BAKU!」とタテノリで飛び跳ねる……。これは幕末のブルーハーツ!? 教育番組のひとり芝居とはいえ、これだけの偉人役をこなしたのは獅童だけだろう。この番組に出演して以来、子どもたちから声をかけられる機会が増えたと聞く。

「子連れ狼」では演出も

NHKの大河ドラマには、「春日局」（89年）、「毛利元就」（97年）、「武蔵 MUSASHI」（03年）、「八重の桜」（13年）、「いだてん〜東京オリムピック噺〜」（19年）などに出演。三谷幸喜作品の「新選組！」（04）では近藤や土方らとは違う角度で新選組を見つめる架空の人物・滝本捨助を、「鎌倉殿の13人」（22年）では実力がありながら孤立していく武将・梶原景時を演じている。

こうして確実に実績を積み上げ、ついに実現した「子連れ狼」。獅童は井上昌典とともに共同演出も務める。

一刀は湯本宿で遊女・お浜（中村七之助）の依頼を受ける。彼女の親族と夫を斬殺した杉戸監物（中村勘九郎）一味と闘う一刀を、宿敵・柳生烈堂（中村錦之助）の息子・柳生軍兵衛（尾上松也）が追う。

「拝一刀は喜怒哀楽、自分の感情を押し殺す。情熱型というか爆発する役が多いので、ずっと冷静沈着みたいな役は初めてです」と言う獅童の一刀は、刺客でありながら品格を感じさせる。ドラマ版で使われた懐かしい主題歌とともに、大五郎と目を合わせる一刀の姿にぐっときた。そして立ち回り。一刀の水鴎流が舞台で見られるとは！ 父子の冥府魔道の旅はまだまだ続く。続編へのファンの期待もまだまだ続くのである。

ペリー荻野（ぺりー・おぎの）

1962年生まれ。コラムニスト。時代劇研究家として知られ、時代劇主題歌オムニバスCD「ちょんまげ天国」をプロデュースし、「チョンマゲ愛好女子部」部長を務める。著書に「ちょんまげだけが人生さ」（NHK出版）、共著に「このマゲがスゴい!! マゲ女的時代劇ベスト100」（講談社）、「テレビの荒野を歩いた人たち」（新潮社）など多数。最新刊は三谷幸喜との共著「もうひとつ、いいですか？」（新潮社）。

デイリー新潮編集部