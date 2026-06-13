天皇皇后両陛下が13日から2週間、オランダとベルギーを公式訪問されます。今回の#みんなのギモンでは、「両陛下 オランダ王室との絆とは」をテーマに、日本テレビ解説委員で社会部・宮内庁担当キャップの加納美也子記者が解説します。

■天皇皇后両陛下のオランダ訪問日程

一か国目の訪問先、オランダの王室との絆についてお伝えします。訪問を前に行われた天皇陛下の会見です。

「私と雅子は両国より御招待をいただいたことを心から有り難く思っており、緑豊かな自然や歴史の重みを感じる美しい街並みなどについて語り合いながら、今回の訪問に向けた準備を進めております」

オランダに到着されるのは現地時間の13日夜で、そこから16日まで王室の別邸「ヘット・アウデ・ロー城」に滞在されます。この4日間は、あえて公的な行事などは入れていません。

時差もありますし、長旅の疲れもありますので、最初はゆっくりしてほしいというオランダ王室の配慮だということです。

さらに、滞在するお城も特別な人しか使わない場所、王室のプライベートエリアですので、両陛下をそこに招待するというところにも親密さが表れています。

オランダ公共放送の王室担当記者によりますと、14日には、サッカーワールドカップの日本対オランダ戦がありますが、スポーツが大好きな国王が両陛下と一緒に観戦すると話していたということです。

■オランダ国王と天皇陛下の「秘蔵写真」とは

そして現地時間の17日は、歓迎式典や国王夫妻主催の晩さん会などがありますが、注目なのが、洪水対策などの研究機関「デルタレス」の訪問です。

実は陛下とオランダのウィレム・アレキサンダー国王は、水問題をライフワークとする仲間なんです。国連水と衛生に関する諮問委員会で、陛下は名誉総裁、国王は第2代議長を務められました。そんなお二人の秘蔵写真があります。

オレンジ色の傘を差しているのが国王で、その前を歩かれているのが皇太子時代の陛下です。2013年、アメリカ・ニューヨーク国連本部で行われた、国連水と災害に関する特別会合の時に撮影された写真です。

この時、車で移動する予定でしたが、オランダ国王が「近いから歩いて行こうよ」と急に言ったそうなんです。これに対して、陛下もにっこり笑って「じゃあそうしましょう」とこたえられ、周りの方たちは予定外の行動に慌てたようですが、おふたりで道を颯爽（さっそう）と歩かれたそうです。

この時に国王のそばで様子を見ていた、政策研究大学院大学の廣木名誉教授に話を伺いました。

政策研究大学院大学 廣木謙三名誉教授

「お二人の水に関する熱意といいますか、オランダの国王陛下の方は、現代の水問題を現代の手段でどう解決するかを非常に重視をされて、天皇陛下は歴史家でいらっしゃいますので、そこの社会が育んできた水使いというのを種に説き起こそうという、そういうアプローチが大変素晴らしい。国王陛下と天皇陛下、どちらもなくてもならないという、そういう関係だったんじゃないかなと思います」

■オランダ王室と皇室の絆は「家族ぐるみ」の仲

ほかの日程もみてみましょう。18日は、陛下がマウリッツハウス美術館でオランダ首相と面会されるほか、フェルメールの名画「真珠の耳飾りの少女」を鑑賞されます。19日は、マキシマ王妃が支援する小児がんセンターを訪問する予定などがあります。

オランダ王室と日本の皇室の絆は、家族ぐるみの仲なんです。

2006年、国王の母に当たるベアトリクス前女王は、適応障害と診断された皇后さまの静養のため、天皇ご一家をオランダに招待しました。この時の場所がまさに今回、両陛下が滞在するヘット・アウデ・ロー城です。

思い出の場所でゆっくり過ごしてほしいということなんですね。そうした心遣いの背景には、単なる友好関係だけでなく、オランダ王室の人々の当事者としての思いがあったんです。

といいますのも、オランダ公共放送の王室担当記者によりますと、ベアトリクス前女王の夫・クラウス公は生前、精神の不調に苦しんでいて、クラウス公自身も前女王もそれを隠すことなく国民に語ってきたそうです。また、マキシマ王妃の妹も精神の不調に苦しんでいたそうです。

王室担当記者は「前女王は、王室に付きまとう重圧に大切な人が苦しむ様子を身をもって知っているからこそ、皇后さまを深く心配し、ひとごとではないと感じたのでは」と話しています。

■オランダ王室の思いとは

一方、マキシマ王妃については、次のように語っています。

オランダ公共放送 王室担当記者 シモーヌ・タッカーさん

「マキシマ王妃は、精神疾患について語ることをタブー視しないよう働きかける熱心な提唱者となっています。皇后さまが居心地よく過ごせるよう配慮し、友人のような存在となることを自らの使命と捉えていたのかもしれません」

親しいからこそ、家族のように心配したのではないでしょうか。

今回の訪問に先立ち、現地時間の8日、オランダのウィレム・アレキサンダー国王は、日本テレビなどの取材に対し…。

ウィレム・アレキサンダー国王（8日）

「今回の両陛下のオランダ訪問は両陛下との新たな章、1ページとなる。私たち一家と皇室一家は、4世代で交流してきた。長い良好な関係が続いていることに非常に感謝している」

との考えを示しました。

実は両陛下そろっての2か国を歴訪されるのは、24年ぶりということです。陛下は11日の会見で、若い世代との交流も語られていました。

今回の訪問で、両陛下と王室の長年の絆に加えて、若い世代を含めた現地の人たちとどのような交流をされるのでしょうか。

（6月12日午後4時半ごろ放送 news every.「#みんなのギモン」より）

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