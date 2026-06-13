約390gの軽量ボディに風速17m/sのパワフル送風　BEAUMからコンパクトドライヤー『TINY FLOW』登場

株式会社アピックスインターナショナルは、理美容家電ブランドBEAUM（ビューム）の新製品として『TINY FLOW（タイニー フロー）ヘアドライヤー（ATD-B09）』を6月中旬より発売することを発表した。

（関連：【画像】約390gの軽量ボディに風速17m/sの送風性能）

本製品は、約390gの軽量アルミボディに風速17m/sのパワフルな送風性能を備えたコンパクトドライヤー。“白磁（ハクジ）”と“黒耀（コクヨウ）”という2つの素材感をモチーフにした独自の表面仕上げを施している点も特徴だ。

本体の仕上げには、磁器や鉱石を思わせる独自の質感表現が採用された。“白磁”はやわらかく上品な、磁器を思わせる艶消し仕上げ。“黒耀”は鉱石を思わせる深みのある表面仕上げで、見る角度によって異なる表情を見せる。

本体質量は約390gで、長時間使用しても腕が疲れにくく、バッグに収まりやすいサイズ感を実現。コンパクトながら、風速17m/s・風量1.2m³/minの送風性能を備え、髪の根元まで風を届けるという。

切替えは1200W（TURBO）と500W（SET）の2段階を搭載し、乾燥から繊細なスタイリングまでシーンに応じた使い分けが可能。付属ノズルはマグネット式で着脱でき、操作性とデザイン性を両立している。

あわせて、吸込口にはチタンコートを施したメッシュフィルターを採用。汚れが付きにくく、付着したホコリも簡単に手入れができるため、清潔な状態を長く保てるとしている。

■製品情報TINY FLOW ヘアドライヤー（ATD-B09）メーカー：株式会社アピックスインターナショナル（BEAUM）発売日：6月中旬価格：オープン価格（参考価格 9,800円・税込）本体サイズ：（約）W174×D38×H144mm本体質量：（約）390g電源：AC100V 50/60Hz消費電力：1200W風速：17m/s風量：1.2m³/min切替：1200W（TURBO）/500W（SET）材質：本体／アルミ合金、ABS樹脂 ノズル／ガラス繊維強化ポリアミド

（文＝リアルサウンド編集部）