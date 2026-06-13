「我々はどこか及び腰だった」初戦で勝点獲得も…開催国カナダの指揮官は苦言「前半の出来にはがっかりしている」【Ｗ杯】
北中米ワールドカップの開催国カナダは現地６月12日、グループＢの第１節でボスニア・ヘルツェゴビナとトロント・スタジアムで対戦。21分に先制点を献上するも、79分のサイル・ラリンの同点弾で追いつき、１−１の引き分けに持ち込んだ。
試合後、『DAZN』のフラッシュインタビューで、カナダのジェシー・マーシュ監督は「前半の出来にはがっかりしている。我々はどこか及び腰だったように感じた。私が望んでいたほどアグレッシブにプレーできていなかった」と苦言を呈す。
それでも後半は終始、相手を押し込んだ。指揮官は後半の内容については「相手を圧倒できていると感じていた。試合を優位に進め、交代選手を投入して大きな変化が生まれ、テンポが上がって相手が疲れているのが分かった」と手応えを口にした。
次戦は18日、バンクーバーでカタールと相まみえる。マーシュ監督は「バンクーバーでも同じような盛り上がりが必要だ。チームを後押しし続けてほしい。ゴールが決まるたびに声援を送り続けてほしい」とファンへ呼びかけた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】開催国が意地を見せる！ カナダFWラリンの同点弾！
試合後、『DAZN』のフラッシュインタビューで、カナダのジェシー・マーシュ監督は「前半の出来にはがっかりしている。我々はどこか及び腰だったように感じた。私が望んでいたほどアグレッシブにプレーできていなかった」と苦言を呈す。
それでも後半は終始、相手を押し込んだ。指揮官は後半の内容については「相手を圧倒できていると感じていた。試合を優位に進め、交代選手を投入して大きな変化が生まれ、テンポが上がって相手が疲れているのが分かった」と手応えを口にした。
次戦は18日、バンクーバーでカタールと相まみえる。マーシュ監督は「バンクーバーでも同じような盛り上がりが必要だ。チームを後押しし続けてほしい。ゴールが決まるたびに声援を送り続けてほしい」とファンへ呼びかけた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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