柴犬兄妹のケンカがまるで子育て!? 「うちの兄弟も同じ！」「猫も同じ！」と“子”を育てる親たちの共感祭り、勃発【作者に聞く】
【漫画】犬の飼育は子育てと似てる!!爆笑の24連発！
ユウコトリトリ(@yuko_toritori)さんがInstagramで発信している「犬との暮らしで子育てとちょっと似てるなぁと思うこと」が、多くの共感を集めている。会社員として働きながらコミックエッセイ「カエル母さん」(ぴあ)の著者としても活動するユウコトリトリさん。3人の子どもたちと2匹の柴犬に囲まれた日常から生まれた“あるある”に、犬好きだけでなく子育て世代やほかの動物の飼い主たちも大きくうなずいている。
話題となったのは、柴犬の兄蔵くんと妹子ちゃんによる兄妹ゲンカのエピソードだ。仲よく遊んでいると思った次の瞬間にバトルが始まる様子に、「女の子は気が強いですww」「わが家の猫兄妹も妹たちが強いです」といった声が寄せられた。さらに「うちの人間兄弟もまったく同じです」「我が家の息子たちも同じ状況で笑ってしまいました」など、子育て中の親たちからも共感のコメントが集まった。
■躍動感あふれる写真にも注目！
漫画だけでなく、実際の柴犬兄妹のケンカ写真にも注目が集まった。「妹子ちゃんの動きスゴいですね」「妹子ちゃん、カッコいい〜！」といった声のほか、「むしろ、写真を撮る側も、達人…!!」「どれだけ躍動感あるんですか！」「写真っっっ！！！」など、絶妙な瞬間を切り取った撮影技術を称賛するコメントも相次いだ。
■柴犬兄妹と5人家族の日常
ユウコトリトリさんによると、家族構成は夫、高校1年生の長女、小学6年生の長男、小学2年生の次男、そして柴犬兄妹の2匹だという。子どもたちの手が離れ始めたころに柴犬兄妹が家族に加わったため、「犬との暮らしの中で、ふと懐かしい感覚がよみがえる瞬間があります」と語る。一方で、「とはいえ、子育ての方が何倍も大変ですけどね…！」と笑う。
また、兄蔵くんと妹子ちゃんはともに2歳になったばかり。普段はケンカばかりしていても、どちらかがいない日は様子が一変するそうで、「静かどころか、寂しさのあまりちょっぴり老けかかる柴犬兄妹です。そんなに大好きなら、普段からケンカしないでおくれと思います(笑)」と明かした。
■動物の種類を超えた“あるある”
ユウコトリトリさんの“柴犬あるある”には、「猫もです！」「ウチは鳥ですが、わかりみが過ぎます」「ウサギですが10年ぶりにコンセントカバー買いました」など、さまざまな動物の飼い主から共感の声が寄せられている。さらには「我が家に犬はいませんが、うちの子にすべて当てはまっています」と、ペットを飼っていない人からの反響もあった。
ユウコトリトリさんのブログ「カエル母さん！ときどき柴犬」やInstagramでは、子育てや柴犬との暮らしにまつわるエピソードを日々発信中。共感たっぷりの“あるある”をもっと読みたい人は、ぜひチェックしてみてほしい。
■取材協力：ユウコトリトリ(＠yuko_toritori)
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