息子と最後に撮った写真を手に話すウェイン・ホルズワースさん＝2025年11月、オーストラリア・メルボルン（共同）

オーストラリアで、交流サイト（SNS）を通じて性被害に遭ったことを苦に息子が17歳で自ら命を絶つという凄絶な体験をした父親が、自殺予防やSNS利用のリスクについて啓発活動をしている。同国では2025年、16歳未満のSNS利用を禁じる世界初の法律が施行されたが、父親にとって法制化はゴールではない。「一人でも自殺を防ぎたい」。息子の体験を通して得た教訓を語り継ぐ。（共同通信シドニー支局＝尾崎雅子）

南東部メルボルン郊外に住むウェイン・ホルズワースさん（66）の息子マックさんは16歳だった2022年春、「18歳の女性」とSNSでやりとりしていた。裸の写真を送ってきた女性の求めに応じ、自身の全裸写真を共有した。

だが、写真送付後程なくしてマックさんの携帯電話が鳴った。「500豪ドル（約5万7千円）払わなければ写真を拡散する」。やりとりしていた相手は女性ではなく、中年の男だった。

おびえたマックさんは要求額を送金したが、恐喝は続いた。息子から相談を受けたホルズワースさんが介入し制止を試みたものの、男は宣言通り写真を拡散した。

明るく、スポーツ万能で、フットボール部の主将を務めていたマックさんはその日を境に性格が一変。人間不信に陥り、主将からも退いた。

それでもホルズワースさんの目には友人や家族の支えで次第に立ち直り始めたように映っていた。旅行先で記念撮影を切望し、2023年10月下旬には、妹の誕生日のプレゼントを買いに行く約束を交わしていたためだ。

だが、その翌朝、マックさんは自室で息を引き取った状態で見つかった。「もう耐えられない」。遺書のほか、ユーチューブには、何週間も前から自殺方法を調べていた形跡が残っていた。

性被害事件以降、ホルズワースさんは頻繁に息子に「気分はどう？」と確認。その都度マックさんは「大丈夫だよ」と応じたという。「自殺を考えているような兆候を示していたのに、当時の私には知識がなく、何もできなかった」

自責の念から、マックさんの死後、自殺予防などについて学び、生徒や保護者、地域団体向けの講演を200回以上行ってきた。息子の話を赤裸々に語り、SNSの危険性について警鐘を鳴らすだけでなく、専門家から学んだ自殺の予兆の見抜き方や、会話を掘り下げ、子どもの心情を聞き出す方法などを共有する。

禁止法がもっと早く整備され、息子がSNSの危険性などを学んでいれば「被害に遭わず、今も生きていたはずだ」。子どもと親両方への教育の重要性を説く。

マックさんの遺品を見るウェイン・ホルズワースさん＝2025年11月、オーストラリア・メルボルン（共同）

マックさんについて話すウェイン・ホルズワースさん＝2025年11月、オーストラリア・メルボルン（共同）

2025年12月、シドニーで開かれたイベントで話すウェイン・ホルズワースさん（中央）（共同）