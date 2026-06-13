首都直下地震について、政府は今後10年間で、被害を「半減以上」とする目標を決定しました。減災目標の達成に向けては「感震ブレーカー」の普及がカギになりそうです。

■死者最大1万8000人…首都直下地震の被害想定は

今後30年以内におよそ70％の確率でおきるとされる首都直下地震。政府は去年12月に、被害想定をおよそ10年ぶりに更新しています。

新しい被害想定では最悪の場合に

▼死者が約1万8000人、

▼全壊・焼失棟数が約40万棟

にのぼるとしています。

耐震化や火災の対策がある程度は進んだものの、2015年の基本計画で掲げた「今後10年間で死者、全壊・焼失棟数をおおむね半減させる」目標には届きませんでした。

こうした中、政府は12日、新しい被害想定にあわせた、減災の目標を決定しました。

■新目標は被害を「半減以上」に

政府が決定した基本計画では、今後10年間で死者数と全壊・焼失棟数について、「半減以上」にするとしています。

前回、「おおむね半減」としていた目標から、一歩踏み込んだ形となります。

目標を引き上げた理由について、内閣府防災の担当者は、「前回目標を達成できなかったことへの反省や、秋から予算も人員も拡充して『防災庁』ができることなどを考慮した」としています。また、災害関連死や経済的被害も「最大限減らすことを目指す」としています。

この達成のために、これまでの4倍近くとなる、189個の具体目標を設定しました。

具体目標として、2035年度までに設定されたものの一部は、以下となります。

▼災害に備えた食料品を3日分以上備蓄している家庭の割合（全国）:現状の「60％」から「100％」へ

▼家具の固定率（全国）:現状の「38％」から「100％」へ

▼地域ボランティアの育成研修などの開催完了率:現状の「2％」から「100％」へ

▼感震ブレーカーの設置率:現状の「20％」から「おおむね設置」へ

政府は、この進捗を把握するため、毎年フォローアップを実施し、防災庁が持つ、他省庁への「勧告権」なども駆使しながら、目標達成を目指すとしています。

■目標達成のカギは「感震ブレーカー」？

首都直下地震の死者、1万8000人のうち、およそ7割は「火災」による死者とされています。

内閣府防災の関係者は、緊急に実施すべき対策のなかでも特に重要視するもののひとつが、「感震ブレーカーの設置」だと話します。

「感震ブレーカー」とは、地震で強い揺れを感知したときに、ブレーカーを自動で切って、電気を遮断する装置です。

東京大学先端科学技術研究センターの廣井悠教授は「大都市の地震では、同時多発的に火災が発生し、消防が対処できなくなる可能性がある」とした上で、まずは出火させず、消防が対処できる数にまで火災を減らすことが重要だと話します。また、過去の地震火災の傾向をみると、半分は電気に由来する火災とされているため、揺れで電気を止める「感震ブレーカー」が有効になるとしています。

現在の首都圏などの設置率は、わずか20％とされている感震ブレーカーですが、内閣府防災は、この設置率が100％にまで上がった場合に、焼失する建物の数を7割以上減らせると試算しています。

■次の10年は目標達成なるか？

前回は、「10年間で被害半減」という目標を打ち立てるも、最悪の場合の死者数の想定は2割程度の減少にとどまりました。

今回政府が設定した達成のための具体目標は、家庭や企業の取り組みに頼るものも多く、国や自治体がどう後押しして、実際の行動に繋げていけるかも問われています。

今回、一歩踏み込んで次の10年で「半減以上」とした目標が達成できるのか。個人での備えに加えて、秋から新設される「防災庁」が司令塔としてどのように機能するかも注目されます。