北海道を拠点に全力のパフォーマンスを展開するアイドルグループ「限りなく白く」が、初の全国流通盤シングル「青春の種」をリリースした。地元・北の大地からいよいよ全国へと自分たちの音楽が届く。大きな節目を迎えた今、メンバーの山田一十（やまだ・いと）がインタビューに応じ、作品に込めた不器用な胸の内と、ステージに懸ける熱い覚悟を語ってくれた。（「推し面」取材班）

「率直にすごくうれしいなって思ったのと、グループを知ってもらえるすごい大切な一歩だなっていう気合が湧いてきました。全国流通盤っていう単語だけでも、すごい感動しました」

そう実感をかみしめるが、きらびやかなスポットライトの裏側では、常に自信のなさと戦っている。特に思い入れが深いと明かすのは、今作の2番サビにある「♪背伸びして 夢はいつも 叶えるためにある」というフレーズだ。

「この歌詞にすごく共感して。本当は凄く心が弱くて、いつも自分に鎧を着せている感じでいるんです。でもどこかで自分は夢想家だっていう風にずっと思ってもいたので、そういう自分を投影しました」

普段は、けっして前へ出るタイプではない。むしろ内にこもり、自嘲気味になってしまう夜もあるという。「自分があまり明るくないので、逆に明るく歌うことで頑張ろうって思えてるし、歌に励まされたり力をもらったりしています。グループの楽曲自体、夢に向かって行くぞっていう歌詞が多いので、いつも元気をもらっています」。夢を追う楽曲が、傷つきやすい心を優しく包み込む「鎧」となり、前を向くための武器になる。泥臭くもまっすぐに生きる姿は、かつて夢を見た人々の胸に深く突き刺さる。

「よく言われるのが、いつもおどおどしてるけど、ステージ上では変わるよねって。そのギャップが私のアピールポイントかもしれないです」。

はにかみながら語る表情からは想像もつかない激変ぶりがライブの大きな見どころだ。作中では1番のサビという重要なパートを任されており、「突き抜けるように頑張って歌っているところを見てほしい」と瞳を輝かせる。

しかし、その高音域への挑戦には人知れぬ苦悩もあった。

「地声は低いんですけど、2番のサビがすごく高くて、そこは頑張って歌ってます。全体的に自分の声量が小さいので、大きい声を出せるようにいつもライブ前は大きな声を出して練習しています。喉に気合を入れるというか」

開演直前、舞台裏の片隅で一人、声を張り上げる泥臭いルーティン。細い体に闘志をみなぎらせ、自らを鼓舞する瞬間だ。さらに、現在のフォーメーションは7人編成。目まぐるしく変化するステージの波へ、必死に食らいついていく。「結構動くから、全体的に見ていたらびっくりすると思います」

不器用な夢想家は今、頼もしい仲間とともに、背伸びをしながら次の世界へ手を伸ばしている。「この楽曲を、北海道の方にも全国の方にも届けたい」。その祈りにも似た固い決意が今日もステージという名の戦場へと向かわせる。