フランス大使館のSNS投稿が反響

サッカー日本代表は14日（日本時間15日）、北中米ワールドカップ（W杯）のグループ初戦のオランダ戦に臨む。欧州組が大半を占める今大会、元日本代表戦士から活躍に期待が寄せられた中で、お披露目された語学力に驚きの声が広がった。

注目を浴びたのはフランス大使館のSNS投稿。公式Xにアップされた動画には日韓W杯で日本を率いたフィリップ・トルシエ氏とW杯4大会に出場した元日本代表GKの川島永嗣が登場し、北中米W杯で注目する選手について言及している。

川島は流暢なフランス語を披露。「最も印象的な日本人選手は？」との問いに「鎌田ですね」と答え、W杯初招集となった塩貝健人、後藤啓介にも触れ「代表チームに何か新しい違いをもたらしてくれることを期待しています」と語った。

フランス語の他にも、多言語に堪能なことで有名な川島。トルシエ氏とフランス語で流暢に会話する場面もあり、ファンからは「フランス語がうますぎる」「こんな感じで喋れるようになりたいな」「川島さん、フランス語上手いな！！とても自然な発音」「川島はフランス語も堪能なのか。スゴいな」「語学力は将来JFAで活きるかもしれん」といった反応が寄せられていた。

43歳の川島は日本代表として国際Aマッチ95試合に出場。日本やベルギー、フランス、スコットランドのクラブを渡り歩き、現在はジュビロ磐田に所属している。



（THE ANSWER編集部）