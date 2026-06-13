バイト先で「邪魔だからどいて！」と言われても必死に食らいついた女子高生が、最終日に号泣したワケ

これは知人のA子さんに聞いたお話です。

高校1年生の時に憧れの和食屋さんでバイトを始めたA子さん。そこで待ち受けていたのは、戦場のような忙しさとベテラン女性スタッフによる厳しい洗礼でした。しかし、その厳しい言葉の裏には、想像もしなかった深い愛情が隠されていたのです。

憧れの和食屋さんでバイト開始！ 待ち受けていた戦場と恐怖の洗礼

高校1年生になったA子さんは、ずっと憧れていた近所の和食屋さんで念願のアルバイトを始めることになりました。初出勤の日は緊張しつつも、やる気満々で暖簾をくぐったそうです。

しかし、土曜日の営業時間はまさに戦場でした。右も左もわからないA子さんがおろおろしていると、お店を仕切る年配のベテラン女性スタッフであるB子さんから、「邪魔だからどいて！ 向こうへ行ってなさい！」と厳しい一喝を受けてしまいます。あまりの迫力に、A子さんはその場に立ち尽くし、ただただ呆然とするしかありませんでした。

怒られてもめげずに密着！ 厳しい師匠へ自ら歩み寄った日々

普通なら心が折れて辞めてしまうところですが、A子さんは違いました。叱られて涙目になりながらも、戦場のような店内でテキパキと無駄なく動くB子さんの格好いい姿に、すっかり惹かれてしまったのです。

「このまま何もできずに終わりたくない！ 絶対に仕事を覚えて認めてもらうんだ！」と決意したA子さんは、どれだけ怒られてもめげずにB子さんの後ろをピタリと追いかけ回しました。最初は煙たがっていたB子さんですが、怒られながらも必死に食らいつき、自分から歩み寄って仕事を覚えようとするA子さんの熱意に、次第に根負けしたようです。気づけば、厳しい中にも的確なアドバイスをくれる、最高の師匠と弟子の関係になっていました。