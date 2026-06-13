【日本代表応援特集】中盤のキーマン・鎌田大地の告白「もう『健闘』では終わらない」

研鑽への自負

鎌田大地（29）の言葉には、いつも不思議な温度がある。大げさに喜ぶことはない。強い言葉で自分を誇示するわけでもない。どこか飄々(ひょうひょう)と、淡々としている。だが、その静かな口調の奥には確かな熱さ、自信がある。

昨年10月、日本代表はブラジルを相手に歴史的な勝利を収めた。２点を先制されながら、後半に３点を奪って３-２の逆転勝ち。カタールＷ杯でドイツとスペインを破った日本が、再び世界の強豪を倒した。その後、所属するクリスタル・パレスに戻った鎌田は、チームメートの反応について筆者にこう明かした。

「みんな、結果を知っていました。以前より日本に対する評価は高まっている。知名度も上がっていますね」

かつて日本代表にとって、ブラジルやイングランドは特別な存在だった。強化試合であっても勝てば大ニュースになる相手であり、試合前からどこか「格上」として見上げるような感覚もあった。だが、確実に景色は変わった。

今年３月、日本は「サッカーの聖地」ウェンブリー・スタジアムで、イングランド代表を１-０で破った。先発した鎌田に相手を恐れる素振りは見えなかった。

「いつも通りやる。思い切ってやる。例えば、自分達が仕掛けたタイミングでひとつ良いプレーができれば、気持ち的に一気に楽になる。怖がらずにしっかりやることが大事」

強豪国との対戦で大切なのは、特別なことではない。その考え方は試合内容に表れていた。

チーム全体を「整える」

日本は早い時間帯に先制し、その後は集中した守備でイングランドの反撃を抑えた。カタールＷ杯のドイツ戦やスペイン戦、そしてブラジル戦のような逆転劇ではない。先制し、最後まで試合をコントロールする。強豪国を相手に、より落ち着いた勝ち方を示した。試合終了後、取材エリアで鎌田はこう振り返った。

「理想の展開に持っていけた。まだ差は感じますけど、自分達が勝てるレベルまで上がってきていると思う」

この言葉が、今の日本代表の立ち位置をよく表している。鎌田は「差を感じる」と冷静に認めつつ、「勝てるレベルまで上がってきている」と語る。現実を見たうえでの自信だ。

この落ち着きは、鎌田自身のキャリアとも重なる。現在29歳。選手として最も脂が乗る時期に、鎌田は世界最高峰のプレミアリーグでプレーしている。クリスタル・パレスでは昨季、世界最古のカップ戦であるＦＡカップ制覇に貢献。今季はクラブ史上初の欧州カップ戦に参戦し、ＵＥＦＡカンファレンスリーグ優勝に導いた。フランクフルト時代にヨーロッパリーグを制している鎌田にとって、これが二つ目の欧州タイトルとなった。

フランクフルト時代は攻撃的ＭＦの印象が強かったが、クリスタル・パレスではボランチに定着している。攻撃を動かすだけでなく、守備のバランスを取り、チーム全体を整える役割だ。北中米Ｗ杯でも、その役割を期待されている。

イングランド戦前、われわれ取材陣の前で鎌田が自身の「タスク」について語るシーンがあった。

「守備でしっかり中盤中央を締めながら、自分達がボールを保持できるよう手助けをしたい。守備のリスク管理もやらないといけない。チーム全体のバランスを見てやることが大事」

派手な言葉ではないが、この一言には現在の鎌田の価値が詰まっている。得点を決める、決定的なパスを出す。それだけが鎌田の役割ではなくなった。チーム全体を見て、危険なエリアをカバーし、ビルドアップでボールを動かして、試合の流れを作る。29歳になった鎌田は、より成熟した選手になった。鎌田は言う。

「昔は、イングランドのような（強豪）相手に勝てなかったですけど、リスペクトしすぎることはなくなった。内容的にも、もっと五分五分で戦えるようにしていかないと」

日本代表が北中米Ｗ杯で目指すのは、もう健闘ではない。ブラジルに勝ち、イングランドにも勝った。その歩みを支えてきたのが鎌田だ。飄々としているように見えて、その内側にはプレミアリーグと欧州の舞台で培った揺るぎない自信がある。日本がこれまで越えられなかったベスト８の壁。その先の景色を目指す戦いで、鎌田は間違いなくキーマンとなる。

『FRIDAY』2026年6月26・7月3日合併号より

取材・文：田嶋コウスケ