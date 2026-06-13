女優の小林綾子が12日、自身のインスタグラムを更新。「渡鬼」メンバーで今年9月1日に100歳の誕生日を迎える演出家を囲むショットを投稿した。



【写真】9月には100歳に 包み込むような穏やかな笑み

小林は「石井ふく子先生にお会いしてきました」と報告。「先月のtoa―toa朗読劇ライブでお借りした台本のお礼とそのご報告などさせていただきましたよ」と続けた。「toa―toa」は小林と女優・藤田朋子のユニット。アップした写真にも藤田と女優・市丸和代の姿があり、90年からスタートした人気シリーズ、TBS系ドラマ「渡る世間は鬼ばかり」に出演していたメンバーばかりだ。



「先生の昔話などもお聞きしながら、ゆっくりお食事いたしました 本当にありがたいわぁ」と記した小林。演出家の石井ふく子氏も穏やかな表情を浮かべている。「石井先生がお元気でいらっしゃるだけで、なにより嬉しい私たち 柔らかい笑顔がとっても素敵です」と思いをつづった。



小林は1972年生まれ。社会現象となった83年から84年に放送されたNHK連続テレビ小説「おしん」で主人公の幼少期を演じた。ドラマや映画、舞台など幅広く活躍。茶道講師の資格を持っている。



（よろず～ニュース編集部）