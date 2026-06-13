☆楽天―広島（１４：００・楽天モバイル最強パーク宮城）楽天＝早川、広島＝森下

広島は１２日もビジター（楽天モバイル最強パーク宮城）で楽天に１―２と敗れた。これで交流戦のビジターは２５年６月１４日の日本ハム戦（エスコン）から９連敗。球団では２１年５月２９日のロッテ戦（ＺＯＺＯマリン）から●●△●△●●●●●●の９連敗と並んでワーストとなった。１０連敗となると球団ワースト更新となるだけになんとかここで止めたいところだ。

交流戦が１８試合制（ビジターは９試合）となった１５年以降でビジターで一度も勝利がなかったチームはゼロだ。ちなみに２１年のロッテ戦からのビジター連敗を９で止めた時の相手も今年と同じ楽天。なんとか白星をもぎとりたい。

（その他のカード）

☆西武―巨人（１８：００・ベルーナドーム）西武＝隅田、巨人＝ウィットリー

☆日本ハム―中日（１４：００・エスコンフィールド）日本ハム＝福島、中日＝松葉

☆ロッテ―ＤｅＮＡ（１４：００・ＺＯＺＯマリン）ロッテ＝田中、ＤｅＮＡ＝篠木

☆オリックス―阪神（１５：００・京セラドーム大阪）オリックス＝ジェリー、阪神＝高橋

☆ソフトバンク―ヤクルト（１４：００・みずほペイペイドーム）ソフトバンク＝前田悠、ヤクルト＝山野

※対戦カード（開始時刻・球場）予告先発の順