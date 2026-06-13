県民の安全を守る警察官。

その養成機関である警察学校に、寺澤達哉キャスターが1日体験入校をしてきました。訓練は厳しいですが、仲間との絆の強さも感じました。



寺澤キャスター

「長野県警の警察学校にやってきました。きょうは特別に、授業などの1日体験ができるということで頑張っていきたいと思います」



警察学校の1日は点呼で始まります。



和泉勇輝 巡査（33）

「初任科1組、総員28名、欠員2名、現在員26名！」





警察官として採用されると初任科生として入校する警察学校。現在、18歳から33歳までの男女121人の初任科生が、警察官に必要な知識と技能を身に付けるため、共同生活を送っています。学ぶ期間は、大卒で6か月間、高卒や短大卒などで10か月間です。【逮捕術】「はじめ！離せ！制圧！」警察学校 中山三雄 教官「右手で警察官の左手を取ってきました。顔の前に持ってきて、逆の手で押し払う。持たれたら押し払う」警察官に必要な基本技術のひとつ「逮捕術」。犯人を安全に制圧し逮捕すると同時に、自分の身の安全も守ります。このほか、防具を付けた逮捕術にも挑戦！土屋守 巡査（19）「もし犯人が武器を持っていたり、相手が殴ってきたりした時、警察官としてやられるわけにはいかないので、そういった意味でも相手に立ち向かう強さを学んでいます」寺澤キャスター「相手を制圧する技術だけではなくて、自分を守るという技術の難しさを感じましたね」いざ、犯人と対峙した時に備え日々、体力をつけ、技術を磨き続けます。

【鑑識】

無線

「現在、松代警察署に空き巣事件、入電。夫婦2人暮らし、買い物のためコンビニに外出中、不在にしていたところ、被害にあったもの」



現場に残された足跡。



警察学校 持澤良輔 教官

「これが犯人の可能性が高い。方向的にも侵入口に向かっている。（犯人のもので）よさそうだ。じゃあ、これを採取しましょう」



鑑識は事件の現場から証拠を集め、犯人特定につなげる重要な仕事。この日は、足跡の採取にも挑戦しました。

まず、証拠となる足跡の周りを枠で囲みます。石こうを水に溶かし、手でゆっくりと混ぜ、固まり始めたら、足跡の上に流し込みます。



山田孝利 巡査（20）

「あーまずい！遅いかもしれないです。漏れてる！これ、やばいぞ今回」

持澤良輔 教官

「遅かったかな」

山田巡査

「遅かったです。これ」

持澤良輔 教官

「こうなっちゃうと、石こうの重さで、もともとの足跡がつぶれちゃうから、失敗だね」

寺澤キャスター

「これだと採取ができない？」

山田巡査

「できないです。原因は固くなってきた時に、あの段階ですぐに手を出してさっと入れないと」



結局、寺澤キャスターが証拠として採取できたのは、足跡のほんの一部だけ…。



寺澤キャスター

「これだと犯人は追えません。ちょっと難しかった」



【昼食】

警察学校は全寮制。食事も全員でとります。



和泉勇輝 巡査（33）

「1組、姿勢を正して、いただきます！」

全員

「いただきます」



寺澤キャスター

「食べる前から、おかわりに行かれるんですね」

「そうですね」



入来院大樹 巡査（23）

「ん～、ここのカレーが一番うまいです」

寺澤キャスター

「やっぱりカレーは楽しみですか？」

入来院大樹巡査

「火曜日がカレーの日で、カレーは大好きなのでいっぱい食べてます」

寺澤キャスター

「もう食べる前から（おかわりに）行かれるんですね」

入来院大樹巡査

「なくなっちゃうんで、早い者勝ちなので」



栄養バランスのとれた食事は、厳しい訓練を乗り越えるための力となります。



県警警察学校 水井武文 副校長

「（警察官は）みんなで協力して、組織で仕事を進めていくというところがあるので、仲間意識をしっかりと持ってもらうという意味では、全寮制でしっかりと学んでもらうというのは、非常に大事なことかなと思っています」



【警備】

「構え！良し！」



警備はデモやイベントなどで、人々の安全を守るための重要な任務。

過酷とされる訓練が…。



「進め！！1、1、1、2、ソ～レ！」



重い盾を持ちながら走る「駆け足」。隊列を保つことも求められます。



「1、2、3、4」「1、2、3、4」

教官

「盾～、右へ！」



ずっしりと重い盾は、指示があるまで、どんなに辛くても持ち替えることはできません。



寺澤キャスター

「すごい迫力です！楽しいですが、だんだん疲れてきました」



走ること約15分。



市川輝彦 教官

「駆け足、止まれ！」

寺澤キャスター

「いや～、ハードでした。ずっと持っていると、盾がどんどん重くなってくる。精神面が非常に鍛えられました」



全ての授業を終えた後は、一緒に学んだ初任科生との交流も。



城戸真優 巡査（24）

「メリハリのある学校生活を送れているのが、個人的には楽しく感じています」

寺澤キャスター

「きょう1日体験して、みんなすごくいい絆だなって感じました」

入来院大樹 巡査（23）

「柔道をやっていて、いま柔道特練生っていう立場。刑事になりたくて、勉強も必要なので、柔道やりながら勉強もしっかりして、地域の安全を守れる警察官になりたいです」



警察学校で責任と使命を胸に刻み、強くたくましい警察官へ。

彼らの日々の努力の積み重ねが、私たちの安全へとつながります。