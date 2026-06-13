日本テレビ系情報番組「シューイチ」（土曜・午前５時５５分、日曜・午前７時半）は１３日、女優の中村玉緒（なかむら・たまお、本名・奥村玉緒＝おくむら・たまお＝）さん（享年８６）が９日、肺炎のため亡くなったことを報じた。

父は二代目中村鴈治郎さん、兄は四代目坂田藤十郎さんという芸能一家に生まれ、勝新太郎さんとのおしどり夫婦としても知られた。女優としては主に大映映画の名脇役として活躍。１９９０年代から天然キャラでバラエティー番組でブレイク。私生活でもたばこ、パチンコを楽しむなど飾らない性格で知られた。

「玉緒さんとは僕も随分バラエティー番組でご一緒させていただいてお世話になった」というＭＣの中山秀征。「玉緒さんはとにかくパチンコが大好きで、右手でパチンコ、左手でマージャンという、それぐらい遊び心があった方なんですよね」と振り返った。

そして「本当に愉快な方で、本当に自然に…今で言うと“天然”という言葉がありますけど。しかしながら非常にご苦労なさった人生ではなかったかなと思います。昭和の名優・勝新太郎さんがご主人で、その妻として波乱の人生を送られたのかななんていう風にも思われます。しかしどういった場面でも明るい玉緒さんであって皆を励ましてくれる。玉緒さんがいると現場の空気が変わるんですよね。その空気を非常に良くしてくれるのが玉緒さんでした」としのんだ。