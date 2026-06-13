長友佑都、W杯選出への賛否に言及「全て称賛に変えるから」 ケガからの復帰を支えた“家族愛”にも迫る
サッカー日本代表DF長友佑都（39）が、日本テレビ系『追跡取材 news LOG』（後10：00）で単独インタビューに応じ、日本史上初となる5大会連続のFIFAワールドカップ出場への思いや、家族との知られざるエピソードを語った。
【写真】妻・平愛梨に単独取材「W杯選考 涙の裏側」
取材を担当したのは、長友の明治大学時代の後輩でもある日本テレビの山本紘之アナウンサー（37）。これまで幾度も取材を重ねてきた間柄だからこそ引き出せた本音が明かされる。
39歳で北中米W杯のメンバー入りを果たした長友は、自身の選出に対して賛否の声があることにも言及。「批判は常にやっぱり大きな舞台になればなるほどある」とした上で、「何かね、オセロをやっているみたいな感じ。白が称賛で黒が批判だとしたら、自分の活躍とかチームの勝利で真っ白にひっくり返せるでしょう。全て称賛に変えるから見てて。オセロが真っ白になるから」と力強く語った。
番組では、W杯直前に経験した負傷からの復活の裏側にも迫る。メンバー選考の約2か月前に負傷し戦線を離脱した長友。その苦しい時期を支えたのが家族の存在だった。
今回の取材では、妻でタレントの平愛梨にも単独インタビューを実施。長友の負傷時にかけた言葉や、W杯メンバー発表当日に夫婦で流した涙の理由などが語られる。
さらに、家族だけが知るプライベートな一面や秘蔵映像も公開。逆境を乗り越え、5度目のW杯に挑む長友を支える家族の絆が映し出される。
『追跡取材 news LOG』は、取材プロセスを通じて新たな真相に迫る追跡ドキュメンタリー型ニュース番組。和久田麻由子と森圭介アナウンサーがメインキャスターを務める。今回は、長友と平の夫婦が語る貴重な証言を通じて、W杯へ挑む日本代表のベテラン戦士の素顔に迫る。
【写真】妻・平愛梨に単独取材「W杯選考 涙の裏側」
取材を担当したのは、長友の明治大学時代の後輩でもある日本テレビの山本紘之アナウンサー（37）。これまで幾度も取材を重ねてきた間柄だからこそ引き出せた本音が明かされる。
番組では、W杯直前に経験した負傷からの復活の裏側にも迫る。メンバー選考の約2か月前に負傷し戦線を離脱した長友。その苦しい時期を支えたのが家族の存在だった。
今回の取材では、妻でタレントの平愛梨にも単独インタビューを実施。長友の負傷時にかけた言葉や、W杯メンバー発表当日に夫婦で流した涙の理由などが語られる。
さらに、家族だけが知るプライベートな一面や秘蔵映像も公開。逆境を乗り越え、5度目のW杯に挑む長友を支える家族の絆が映し出される。
『追跡取材 news LOG』は、取材プロセスを通じて新たな真相に迫る追跡ドキュメンタリー型ニュース番組。和久田麻由子と森圭介アナウンサーがメインキャスターを務める。今回は、長友と平の夫婦が語る貴重な証言を通じて、W杯へ挑む日本代表のベテラン戦士の素顔に迫る。