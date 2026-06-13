【痛快！明石家電視台】ケンコバの貴重映像公開…NSC在学中結成の伝説コンビ＆ピン芸人転身後初出場で優勝飾った『オールザッツ漫才』
お笑い芸人のケンドーコバヤシが13日のMBS『痛快！明石家電視台』（毎週土曜 後3：00〜4：00 ※関西ローカル）に出演する。
【番組カット】ケンコバのトークに「30年間ずっとこれ！」と笑い出す同期芸人
一般観覧者50人がゲストに質問をする名物企画「なにをきくねん」。自分が似ていると思う有名人の名前を観覧者が記した回転式の“お名前ボード”をもとに、MC・明石家さんまが気になる“有名人”を指名。当てられた観覧者が自身のエピソードを披露した後、ゲストに直接質問を投げかける。明石家メンバーも加わり、にぎやかなトークを繰り広げる。
今回のゲストは、ケンドーコバヤシ。53歳のケンコバは、今年1月末に20歳年下の女性との結婚および第1子誕生を発表。その後、初共演となるさんまが祝福の言葉を述べると、ケンコバは「気の強い妻に随分引っ張っていただいている」と照れ笑いを浮かべる。ボケにボケを重ねるキャラを貫くケンコバが、幸せいっぱいの新婚生活を赤裸々に語る展開になるのか。
まずは、関西人のお客さんがケンコバに直球質問。最初に、「16歳年上の夫と結婚した」という年の差婚の女性が、「10年たってだんだん年の差を感じる」と現在の胸の内を吐露。女性はケンコバの妻に対して「いつか奥さんも私みたいに後悔する日がくる」と同情を寄せ、ケンコバは「なんちゅうこと言うねん」と困惑する。
次に、ケンコバの履歴書ボードをもとに、これまでの活躍を振り返る。NSC大阪校に11期生として入学したケンコバは、在学中に「松口VS小林」という伝説のコンビを結成。当時、在学中の20歳で出場した『オールザッツ漫才1992』の秘蔵映像をさんまが絶賛する。さらに、ピン芸人に転身直後、初出場で優勝を飾った『オールザッツ漫才2001』の貴重映像も公開する。
【番組カット】ケンコバのトークに「30年間ずっとこれ！」と笑い出す同期芸人
一般観覧者50人がゲストに質問をする名物企画「なにをきくねん」。自分が似ていると思う有名人の名前を観覧者が記した回転式の“お名前ボード”をもとに、MC・明石家さんまが気になる“有名人”を指名。当てられた観覧者が自身のエピソードを披露した後、ゲストに直接質問を投げかける。明石家メンバーも加わり、にぎやかなトークを繰り広げる。
まずは、関西人のお客さんがケンコバに直球質問。最初に、「16歳年上の夫と結婚した」という年の差婚の女性が、「10年たってだんだん年の差を感じる」と現在の胸の内を吐露。女性はケンコバの妻に対して「いつか奥さんも私みたいに後悔する日がくる」と同情を寄せ、ケンコバは「なんちゅうこと言うねん」と困惑する。
次に、ケンコバの履歴書ボードをもとに、これまでの活躍を振り返る。NSC大阪校に11期生として入学したケンコバは、在学中に「松口VS小林」という伝説のコンビを結成。当時、在学中の20歳で出場した『オールザッツ漫才1992』の秘蔵映像をさんまが絶賛する。さらに、ピン芸人に転身直後、初出場で優勝を飾った『オールザッツ漫才2001』の貴重映像も公開する。