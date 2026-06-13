物価高や共働き世帯の増加などを背景に冷凍食品の需要が拡大している。

コンビニは常温販売が中心のおにぎりやパンでも冷凍食品を展開し、スーパーも大容量の商品を拡充するなど、小売り各社が消費者の時短や節約ニーズの取り込みに力を入れている。

ローソンは今年に入り、一部地域で展開していた冷凍おにぎりの販売を全国１万４０００店舗に拡大した。できたてのおにぎりを工場で急速冷凍した商品で、ラインアップは「胡麻さけ」（税込み１４０円）など２種類。長期保存が可能なため、一括大量生産によるコスト削減で同種の常温おにぎりより価格を１〜２割抑えた。

安いおにぎりを買い置きできる消費者の「コスパ」や「タイパ」需要に合うだけでなく、企業側のメリットも大きい。長期保存が可能で通常１日２回の店舗への納品が１回で済む上、廃棄ロスの削減も期待できる。同社広報は「物流の効率化や二酸化炭素（ＣＯ２）排出量の削減につなげたい」と話す。

ファミリーマートも今年１月、北陸地区で冷凍おむすびの販売を始めた。

調査会社インテージによると、２０２５年の冷凍食品の販売額は５５４４億円と、１７年比で約１・５倍に膨らんだ。共働き世帯による時短需要の高まりに加え、外出頻度が減ったコロナ禍を経て日常使いが定着したとみられる。

スーパーも成長市場に注目しており、イトーヨーカ堂は４月、店内レストラン「ポッポ」と共同開発した冷凍食品の新商品１１品を投入。重量８００グラムのポテトフライや２５個入りのたこ焼きなど、広い売り場を生かして大容量の商品を拡充した。買い置きではなくファミリー層の当日の食卓での利用を見込み、総菜エリアの近くに陳列する。

東急ストアは、主食とおかずをセットにしたワンプレート商品に特化した売り場のある店舗を、５月現在で３４店舗と２年間で４倍に増やした。手軽に栄養バランスを取れるのが好評で、担当者は「駅前の店舗では仕事帰りの単身世帯のニーズが期待できる」として、今後も品ぞろえの幅を広げる方針だ。