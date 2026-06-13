スポーツ専門局「ESPN」電子版は12日（日本時間13日）、メッツの補強について「本当に終わっている」と報じた。

デービッド・スターンズ編成本部長とスティーブ・コーエンオーナーは、MLB史上最悪のオフシーズンを過ごしたのかもしれない。彼らは看板選手のピート・アロンソ（31）に高額契約を払いたがらず、その結果、一塁の攻撃力も守備力も悪化した。

有望株を放出して獲得したフレディ・ペラルタ投手（30）は、防御率4.04、4勝5敗と平凡な成績にとどまっている。故障が多く、過去3年まともに打てていなかったルイス・ロバートJr.（28）を中堅手として獲得したが、メッツでも故障し、打撃も振るっていない。

同じく故障が多いホルヘ・ポランコ内野手（32）とも契約したが、出場は14試合だけ。ボー・ビシェット内野手（28）には2026年MLBで4番目に高い年俸を与えたが、打率.227、出塁率.277にとどまっている。リリーバーのデビン・ウィリアムズ（31）を獲得し、エドウィン・ディアス（32）に代わる抑えに据えたが、防御率5.57だ。さらにブランドン・ニモ（33）をマーカス・セミエン（35）とのトレードで放出した。セミエンの方が契約年数が短かったからだ。だが、セミエンは打率.220でWARはマイナス。一方のニモはレンジャーズで好調だ。

これだけで、ひとつのオフシーズンに行った主要な動きが7つある。ほぼ全てが壊滅的な形で失敗している。ゆえに率直に言えば、メッツが29勝38敗で済んでいること自体が奇跡である。考慮すべき興味事実がある。メッツはまだブレーブスともフィリーズとも対戦していない。今週末にブレーブスを本拠地に迎え、来週はフィラデルフィアでフィリーズと対戦する。状況はさらに悪化するかもしれない。