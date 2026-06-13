MATCH 03 グループB第1戦



2026年6月13日 4:00キックオフ（会場：トロント・スタジアム）



ボスニア・ヘルツェゴビナ 1-1 カナダ



グルーブBの初戦では、開催国の1つであるカナダが登場。欧州予選プレイオフでイタリアを撃破したことでも話題を呼ぶボスニア・ヘルツェゴビナとの一戦となった。



カナダはスピード豊かな右ウイングのタジョン・ブキャニャン、左ウイングのリアム・ミラーの仕掛けを軸に攻撃を展開。前半16分には右サイドから上げたクロスがペナルティエリアにこぼれ、エースのジョナサン・デイビッドがシュートに繋げるもこれはGKの正面に。





一方のボスニア・ヘルツェゴビナは前線に193cmのヨボ・ルキッチ、185cmのエルメディン・デミロビッチのハイタワー2トップを軸に、セットプレイから仕掛けていく。試合が動いたのは21分、ボスニア・ヘルツェゴビナがコーナーキックからニアでセアド・コラシナツが後ろへ流すと、これに長身FWルキッチが詰めて先制。カナダの応援団が大半を占める中、空気を変える先制弾だった。さらに目立ったのが体を張った守備だ。さすがに欧州予選プレイオフでイタリアを撃破しただけのことはあり、最終ラインはセンターバックのムハレモビッチとカティッチを中心に体を投げ出す守備で1点のリードを守っていく。後半7分にはカナダが完璧に左サイドを崩し、抜け出した左サイドバックのラリアがシュートを放ったが、これをボスニア・ヘルツェゴビナはコラシナツがゴールライン寸前でクリア。ここでも驚異的な粘りで得点を許さない。後半20分にはカナダが左サイドのクロスからオルワセイがヘディングシュートでゴールを狙ったが、今度はカティッチがゴールライン手前でクリア。カナダの時間帯が続くも、なかなかボスニア・ヘルツェゴビナが崩れない。状況を変えたのは、76分に入ったサイル・ラリンだ。ジョナサン・デイビッドに並ぶカナダ屈指の点取り屋であるラリンは、ペナルティエリアで味方のパスを受けると反転して右足でシュート。これがゴール右隅に決まってカナダが同点に追いついた。その後もカナダは勝ち点3を目指して攻め込んだが、試合はこのまま1-1で決着。勝ち点1を分け合う結果となった。［スコア］カナダ 1-1 ボスニア・ヘルツェゴビナ［得点者］カナダサイル・ラリン（78）ボスニア・ヘルツェゴビナヨボ・ルキッチ（21）［ポゼッション］カナダ 50%ボスニア・ヘルツェゴビナ 33%中立 17%［シュート数］カナダ：13本ボスニア・ヘルツェゴビナ：8本［枠内シュート］カナダ：4本ボスニア・ヘルツェゴビナ：3本［イエローカード］カナダアリスター・ジョンストンリュック・デ・フーゲロールボスニア・ヘルツェゴビナエルメディン・デミロビッチヨボ・ルキッチニコラ・カティッチカナダフォーメーション：［4-4-2］監督：ジェシー・マーシュGKマキシム・クレポーDFアリスター・ジョンストンリュック・デ・フーゲロールデレク・コーネリウスリッチー・ラリアMFタジョン・ブキャニャンイスマエル・コネステファン・ユースタキオリアム・ミラーFWジョナサン・デイビッドタニ・オルワセイ交代出場62分 タジョン・ブキャナン→アリ・アーメド62分 ジョナサン・デイビッド→プロミス・デイビッド62分 リアム・ミラー→ジェイコブ・シャッフェルバーグ76分 タニ・オルワセイ→サイル・ラリン90分 ステファン・ユースタキオ→ジョナサン・オソリオボスニア・ヘルツェゴビナ監督：セルゲイ・バルバレスフォーメーション：［4-4-2］GKニコラ・バシリDFアマル・デディッチニコラ・カティッチタリク・ムハレモビッチセアド・コラシナツMFアマル・メミッチベンヤミン・タヒロビッチイバン・バシッチエスミル・バイラクタレビッチFWヨボ・ルキッチエルメディン・デミロビッチ交代出場62分 ヨボ・ルキッチ→サメド・バジュダル62分 イバン・バシッチ→アルミン・ギゴビッチ74分 アマル・メミッチ→ケリム・アライベゴビッチ74分 エスミル・バイラクタレビッチ→イバン・シュニッチ84分 セアド・コラシナツ→ジェニス・ブルニッチ