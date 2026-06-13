『脳の専門医が教える 100歳までボケない脳』（ダイヤモンド社）は、7000人の脳を診察し、3000本以上の論文を読破した脳の専門医が、科学的根拠に基づいて「一生ボケない脳のつくり方」を徹底解説した1冊。【血圧】【食事】【睡眠】【速歩】【呼吸】【お酒】の習慣術で、100歳まで健やかな脳を育てるノウハウを紹介する。

※本稿は、『脳の専門医が教える 100歳までボケない脳』（ダイヤモンド社）をもとに編集したものです。

血圧はどのくらいに保つのが「正解」？

最近、「あれ、何を取りに来たんだっけ？」「あの人の名前、なんだっけ？」と、日常のちょっとした物忘れが気になり始めていませんか？ 年齢のせいだと諦めがちですが、実は将来の認知症を防ぎ、脳の健康を保つための大きなカギは、毎日の「血圧」に隠されています。

高い血圧は血管を傷つけ、脳への血流を悪化させてしまいます。では、大切な脳を守るために、血圧はどのくらいに保つのが「正解」なのでしょうか？

脳の専門医が教える血管の「理想郷」とは？

まず知っておいていただきたいのが、血管と脳にとって最も負担のない、理想的な「至適（してき）血圧」です。家庭で測定した場合、以下の数値が基準となります。

【至適血圧】（家庭で測定した場合）

● 上の血圧：115mmHg未満

● 下の血圧：75mmHg未満

ここで非常に重要なのは、「上が115未満なら、下は80でもOK」といった妥協は一切ないということです。「上も下も」この基準内にしっかりと収まっている状態こそが、脳の血管にとって負担が最も少ない「理想郷」なのです。

この数値をキープできれば、血管へのダメージは最小限に抑えられ、脳の細胞にもたっぷりと酸素や栄養が届けられます。

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