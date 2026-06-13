米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」がブルージェイズのアレハンドロ・カーク捕手（27）が12日（日本時間13日）60日間の負傷者リスト（IL）から復帰、「4番・捕手」でスタメンに名を連ねたと報じた。

カークは2022年と2025年にオールスター選出、攻守に優れ、2025年のポストシーズンは5本塁打と大舞台でも結果を出している。カークは4月上旬に左親指を骨折、手術を受けて以来、欠場。今季出場はわずか5試合で、チームも33勝36敗と負け越している。

もっともそんな中でも不在中に若手捕手ブランドン・バレンズエラ（25）が台頭したことはチームにとって大きな収穫。昨季のトレード期限にパドレスから獲得されたバレンズエラは、4月4日のデビュー以降46試合で打率.252、出塁率.333、長打率.457、7本塁打、wRC＋121、fWAR1.5を記録。守備面でも高い評価を受けており、盗塁阻止率は20.5％と平均以下ながら、スタットキャストのフレーミング指標では100パーセンタイルに位置し、DRS（守備防御点）5、FRV（フレーミング価値）7を記録している。

カークの復帰によってブルージェイズは強力な捕手コンビを形成することになった。一方でそのしわ寄せを受けたのがベテランのタイラー・ハイネマン捕手（34）でDFA（メジャー40人枠から外す措置）となった。昨季は活躍できたが、今季は33試合、87打席で打率.154、出塁率.205、長打率.205、1本塁打、wRC＋15と大きく低迷している。