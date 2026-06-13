【装蹄師・西内荘コラム】メイショウタバル、連覇への挑戦

今週から函館競馬が開催し、北海道シリーズの始まり。そして上半期の締めくくりとなる宝塚記念です。一昨年までは6月の最終週だったのが、昨年から2週目に早まったからなのか出走馬が豪華メンバーになり、嬉しいのですが、担当する馬が出走する側からすると相手強化に苦笑いではないでしょうか。

私が担当する馬はメイショウタバルで有力馬なのですが、タバルは相手より自分の競馬ができれば、という馬なので、とはいえこの強力なメンバーは意識しますよね。それでも状態は凄く良く感じましたし、前走以上であることは間違いないと思います。

大阪杯は肝心なところで落鉄もありましたし、言い訳はできない結果の世界ですから装蹄師として反省しなければいけないのですが、それを踏まえて装蹄をしました。

担当した馬が凝縮された血統のメイショウタバル

相手は強いですが、タバルの力を出せれば連覇も夢ではないはず。父ゴールドシップとよく似た性格で装蹄は手こずりますが、私が独立して初めて担当したスターホースのメジロマックイーンの血も入っていて、ゴールドシップの父ステイゴールドも私には思い出深い馬。すべて私の担当した馬が凝縮した血統ですから、応援にも力が入ります。

そうそう、番組で『オー！マイゴッド』に続き、今週木曜日に放送された『競馬ウォッチング』も関西圏では放送が無かったので、自分では視聴できない番組に出ているのですが、収録日がずいぶん前で宝塚記念週の放送なので、何をしゃべったのか気にはなります。

●6月13日（土）

阪神

5R スマートメモリー

8R ピエタンツァ

11R モックモック

ハピ

函館

2R スマートコーラル

●6月14日（日）

東京

12R スマートスピア

阪神

6R キンダープンシュ

8R アイブリンク

9R ヒーローインチーフ

11R メイショウタバル

函館

12R アチーヴァー

以上が装蹄から感じた好感触馬です。