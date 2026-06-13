【漢字クイズ】「馬堀海岸」はなんて読む？簡単な漢字ほど迷う…！
地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな駅名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな駅名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「馬堀海岸」はなんて読む？
「馬堀海岸」という漢字を見たことはありますか？
神奈川県にある駅名で、答えはひらがな7文字です。
いったい、「馬堀海岸」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「まぼりかいがん」でした。
馬堀海岸駅は、神奈川県横須賀市に位置する駅。
湘南電気鉄道の開業とともに誕生した馬堀海岸駅は、かつて東京などから多くの海水浴客が訪れる、長く美しい砂丘が広がる海岸線に面していました。
その後、埋め立てによって防波堤沿いのバイパスや分譲住宅地へと姿を変え、現在は「横須賀風物百選」にも選ばれた落ち着いた町並みが広がっています。
あなたはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
※解答は複数ある場合があります。
《参考文献》
・『京急電鉄』
ライター Ray WEB編集部