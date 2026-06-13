すみっコぐらし×ピザーラ限定お茶碗が登場♡夏だけの特別コラボをチェック
かわいらしいキャラクターたちに癒やされる「すみっコぐらし」とピザーラの人気コラボが、この夏も登場します。2026年6月10日（水）から全国のピザーラで販売される『すみっコぐらしスペシャルパック』は、ピザーラだけのオリジナルデザインお茶碗とシールがセットになった特別企画。おいしいピザと一緒に、食卓を楽しく彩る限定アイテムを手に入れられるチャンスです♡
忍者デザインがかわいい限定グッズ
すみっコぐらしお茶碗
今回のスペシャルパックで注目したいのが、ピザーラオリジナルデザインの「すみっコぐらしお茶碗」です。
テーマは「忍者」。すみっコぐらしの仲間たちが忍者になった愛らしいデザインで、見ているだけでもほっこりした気分になれます。
お茶碗は陶磁器製で、毎日の食事に使いやすいサイズ感も魅力です。
サイズ：直径約11cm×高さ約6cm
オリジナルシール
さらに、お茶碗とおそろいのデザインが楽しめるオリジナルシールも付属します。シールはスマホケースやノートなどに貼って楽しむのはもちろん、コレクションとして飾るのもおすすめです。
サイズ：約9cm×7cm
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好きなピザと一緒に楽しめる
価格：お好きなピザ＋380円（税込）
『すみっコぐらしスペシャルパック』は、好きなピザにプラス380円（税込）で購入できます。
お気に入りのピザを注文するだけで限定グッズが手に入るため、家族や友人とのピザパーティーはもちろん、自分へのちょっとしたご褒美にもぴったり。
なお、ピザ1枚につき購入できるスペシャルパックは1セットまでとなっています。数量限定販売のため、気になる方は早めの利用がおすすめです。
内容：すみっコぐらしお茶碗（陶磁器製）＋オリジナルシール
実施期間と販売店舗をチェック
今回のコラボは全国のピザーラ店舗で実施されます。
毎年人気を集めるコラボ企画だけに、早期終了となる可能性もあります。特にすみっコぐらしファンの方は、販売開始直後のチェックがおすすめです。
食卓で使える実用的なアイテムなので、お子さまへのプレゼントや家族での使用にもぴったり。かわいいキャラクターたちと一緒なら、毎日のごはん時間がもっと楽しくなりそうですね♪
販売期間：2026年6月10日（水）～
※数量限定のため、なくなり次第終了
販売店舗：ピザーラ全店
この夏だけの限定コラボを楽しもう
ピザーラ限定の『すみっコぐらしスペシャルパック』は、かわいい忍者デザインのお茶碗とオリジナルシールが手に入るファン必見の企画です。好きなピザにプラス380円（税込）で購入できる手軽さも魅力。
数量限定販売なので、気になる方はぜひ早めにチェックして、すみっコたちと一緒に楽しい食卓時間を過ごしてみてください♡