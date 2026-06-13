サッカーのＷ杯北中米３カ国大会に臨む日本代表は１２日、米テネシー州ナッシュビル近郊で大半を非公開として調整した。前日には主将のＭＦ遠藤航（３３）＝リバプール＝の離脱が発表され激震が走った森保ジャパン。練習開始はチームミーティングが延びたことから、当初の予定より２８分遅れでスタートした。

雨が降りしきる中、２日後のオランダ戦に向けて体を動かした。公開された冒頭の練習ではＤＦ長友佑都（ＦＣ東京）が「よっしゃいこーぜ！」と盛り上げるなど、昨日の突然の遠藤離脱による、重苦しい雰囲気を感じさせなかった。

ＭＦ中村敬斗（スタッド・ランス）は遠藤の離脱について「チームをキャプテンとして引っ張ってきてくれたので、ここで離脱ってのは本当に精神的に難しい」と率直な思いを吐露。「でもやるしかないと思う。明後日すぐ試合なんで、自分にできること最大限やる」と力を込めた。

遠藤の代替主将となったＤＦ板倉滉（アヤックス）は「雰囲気はもうすごくいいっすね。緊張感ももちろん感じながら今日もいろいろ確認事項をしましたけど、非常にいいトレーニングができた。もう１段階ぐっとワンチームというところをこだわってやりたい」と意欲。遠藤に代わる追加招集のＦＷ町野修斗（ボルシアＭＧ）が合流する初戦の地・ダラスで、選手全員によるチームミーティングを予定しているという。結束力を高め、１次リーグ突破の鍵を握る１４日（日本時間１５日）の初戦・オランダ戦を迎える。